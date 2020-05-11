В Украине наименьшее количество заболевших COVID-19 за 4 суток

По состоянию на утро понедельника, 11 мая, в Украине зафиксировано уже 15 648 случаев инфицирования коронавирусом. Вчера, 10 мая, таких случаев было 15 232. За сутки выявлено 416 новых заболевших. Об этом сообщает ЦОЗ Минздрава Украины в соцсети. По данным ЦОЗ, по состоянию на 09:00 11 мая в Украине 15 648 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 408 летальных, 3 288 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 416 новых случаев. Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в таких регионах: Винницкая область - 553 случая; Волынская область - 482 случая; Днепропетровская область - 731 случай; Донецкая область - 100 случаев; Житомирская область - 523 случая; Закарпатская область - 730 случаев; Запорожская область - 329 случаев; Ивано-Франковская область - 1126 случаев; Кировоградская область - 420 случаев; г. Киев - 1871 случай; Киевская область - 1000 случаев; Львовская область - 798 случаев; Луганская область - 42 случая; Николаевская область - 223 случая; Одесская область - 646 случаев; Полтавская область - 247 случаев; Ровенская область - 978 случаев; Сумская область - 154 случая; Тернопольская область - 1018 случаев; Харьковская область - 595 случаев; Херсонская область - 161 случай; Хмельницкая область - 178 случаев; Черновицкая область - 2324 случая; Черкасская область - 342 случая; Черниговская область - 77 случаев. Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 11 мая 2020 в Центр поступило 529 сообщений о подозрении на Covid-19. Всего с начала 2020 года поступило 39 792 сообщения о подозрении на Covid-19. Как сообщали Українськi Новини, за один день было проведено 7 938 исследований на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), что на 175 исследований или на 2,2% больше по сравнению с предыдущими сутками. Днепропетровская, Киевская и Херсонская области не предоставили отчет по выплате 300%-ной надбавки врачам. Тем временем, по состоянию на утро 10 мая, в Украине подтверждено 522 новых случая за сутки.