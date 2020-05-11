В Украине наименьшее количество заболевших COVID-19 за 4 суток

По состоянию на утро понедельника, 11 мая, в Украине зафиксировано уже 15 648 случаев инфицирования коронавирусом. Вчера, 10 мая, таких случаев было 15 232. За сутки выявлено 416 новых заболевших.

Об этом сообщает ЦОЗ Минздрава Украины в соцсети.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 09:00 11 мая в Украине 15 648 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 408 летальных, 3 288 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 416 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в таких регионах:

Винницкая область - 553 случая;

Волынская область - 482 случая;

Днепропетровская область - 731 случай;

Донецкая область - 100 случаев;

Житомирская область - 523 случая;

Закарпатская область - 730 случаев;

Запорожская область - 329 случаев;

Ивано-Франковская область - 1126 случаев;

Кировоградская область - 420 случаев;

г. Киев - 1871 случай;

Киевская область - 1000 случаев;

Львовская область - 798 случаев;

Луганская область - 42 случая;

Николаевская область - 223 случая;

Одесская область - 646 случаев;

Полтавская область - 247 случаев;

Ровенская область - 978 случаев;

Сумская область - 154 случая;

Тернопольская область - 1018 случаев;

Харьковская область - 595 случаев;

Херсонская область - 161 случай;

Хмельницкая область - 178 случаев;

Черновицкая область - 2324 случая;

Черкасская область - 342 случая;

Черниговская область - 77 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 11 мая 2020 в Центр поступило 529 сообщений о подозрении на Covid-19. Всего с начала 2020 года поступило 39 792 сообщения о подозрении на Covid-19.

Как сообщали Українськi Новини, за один день было проведено 7 938 исследований на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), что на 175 исследований или на 2,2% больше по сравнению с предыдущими сутками.

Днепропетровская, Киевская и Херсонская области не предоставили отчет по выплате 300%-ной надбавки врачам.

Тем временем, по состоянию на утро 10 мая, в Украине подтверждено 522 новых случая за сутки.