В Україні другий день підряд знижується кількість нових заражених коронавірусом

Кількість випадків коронавіруса за добу порівняно з 11 травня, збільшилася на 375 осіб. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства охорони здоров'я України, передають Українські Новини. "За даними ЦОЗ, станом на 9:00 12 травня в Україні 16023 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 425 летальних, 3373 пацієнта одужали. За добу зафіксовано 375 нових випадків", - йдеться в ньому. Кількість нових випадків в Україні Процент нових випадків COVID-19 в Україні за добу Зараз коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область - 580 випадків; Волинська область - 496 випадків; Дніпропетровська область - 748 випадків; Донецька область - 100 випадків; Житомирська область - 525 випадків; Закарпатська область - 748 випадків; Запорізька область - 331 випадок; Івано-Франківська область - 1133 випадки; Кіровоградська область - 425 випадків; р. Київ - 1930 випадків; Київська область - 1023 випадки; Львівська область - 825 випадків; Луганська область - 42 випадки; Миколаївська область - 225 випадків; Одеська область - 653 випадки; Полтавська область - 248 випадків; Рівненська область - 1028 випадків; Сумська область - 157 випадків; Тернопільська область - 1021 випадок; Харківська область - 623 випадки; Херсонська область - 162 випадки; Хмельницька область - 182 випадки; Чернівецька область - 2396 випадків; Черкаська область - 343 випадки; Чернігівська область - 79 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Поширення коронавіруса по областях. Карта: tk.media Дослідження проводилися вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 12 травня 2020 у Центр надійшло 497 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 40289 повідомлень про підозру на COVID-19. Як захиститися від коронавірусу: Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра. Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота. Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця. У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря. Як не заразитися коронавірусом. Інфографіка: Центр громадського здоров'я Як повідомляли Українські Новини, у МОЗ визнали, що зупинили громадський транспорт не із-за загрози зараження, а "щоб не їздили". Також сьогодні 62-й день карантину. До його закінчення залишилося 10 днів.