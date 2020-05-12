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12 травня 2020, вівторок, 09:51 47 Карта
Медицина 2020-05-12T10:30:01+03:00
Українські Новини
В Україні другий день підряд знижується кількість нових заражених коронавірусом

В Україні другий день підряд знижується кількість нових заражених коронавірусом

Елена Новикова
Коронавірус, коронавірус в Україні, Смерть від коронавірусу, Одужання від коронавірусу, Розповсюдження коронавірусу
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

Кількість випадків коронавіруса за добу порівняно з 11 травня, збільшилася на 375 осіб. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства охорони здоров'я України, передають Українські Новини.

"За даними ЦОЗ, станом на 9:00 12 травня в Україні 16023 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 425 летальних, 3373 пацієнта одужали. За добу зафіксовано 375 нових випадків", - йдеться в ньому.

Кількість нових випадків в УкраїніКількість нових випадків в Україні

Процент нових випадків COVID-19 в Україні за добуПроцент нових випадків COVID-19 в Україні за добу

Зараз коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область - 580 випадків;

Волинська область - 496 випадків;

Дніпропетровська область - 748 випадків;

Донецька область - 100 випадків;

Житомирська область - 525 випадків;

Закарпатська область - 748 випадків;

Запорізька область - 331 випадок;

Івано-Франківська область - 1133 випадки;

Кіровоградська область - 425 випадків;

р. Київ - 1930 випадків;

Київська область - 1023 випадки;

Львівська область - 825 випадків;

Луганська область - 42 випадки;

Миколаївська область - 225 випадків;

Одеська область - 653 випадки;

Полтавська область - 248 випадків;

Рівненська область - 1028 випадків;

Сумська область - 157 випадків;

Тернопільська область - 1021 випадок;

Харківська область - 623 випадки;

Херсонська область - 162 випадки;

Хмельницька область - 182 випадки;

Чернівецька область - 2396 випадків;

Черкаська область - 343 випадки;

Чернігівська область - 79 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Поширення коронавіруса по областях. Карта: tk.mediaПоширення коронавіруса по областях. Карта: tk.media

Дослідження проводилися вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 12 травня 2020 у Центр надійшло 497 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 40289 повідомлень про підозру на COVID-19.

Як захиститися від коронавірусу:

  • Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.
  • Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.
  • Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.
  • У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як не заразитися коронавірусом. Інфографіка: Центр громадського здоров'яЯк не заразитися коронавірусом. Інфографіка: Центр громадського здоров'я

Як повідомляли Українські Новини, у МОЗ визнали, що зупинили громадський транспорт не із-за загрози зараження, а "щоб не їздили".

Також сьогодні 62-й день карантину. До його закінчення залишилося 10 днів.

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