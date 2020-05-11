подписаться на рассылку
26.65 27.11
28.7 29.35
˟
11 мая 2020, понедельник, 11:37 36
Общество 2020-05-11T11:38:07+03:00
Українські Новини
За сутки в Киеве 66 новых случаев коронавируса: количество заболевших приближается к 2 тысячам

За сутки в Киеве 66 новых случаев коронавируса: количество заболевших приближается к 2 тысячам

Ольга Фандорина
Коронавирус, Борьба с коронавирусом, коронавирус в Киеве, Заболеваемость коронавирусом
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

Количество заболевших коронавирусом в Киеве 10 мая по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 66 человек до 1 871.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко написал в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Количество жителей Киева, у которых за прошедшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, снова увеличилось. Еще на 66 человек. Среди них 6 медиков. Сегодня в столице уже 1 871 подтвержденный случай заболевания COVID-19", - написал он.

Так, среди заболевших 32 женщины в возрасте от 27 до 79 лет и 2 девочки - 1 и 3 лет.

Также заболели 29 мужчин от 28 до 84 лет и 3 мальчиков - 4, 12 и 16 лет.

Он также отметил, что в больницы столицы госпитализировали 26 пациентов, другие лечатся на самоизоляции.

Мэр отметил, что больше всего случаев за минувшие сутки обнаружили в Оболонском районе - 13 человек, Дарницком - 12 и Деснянском - 8 подтвержденных случаев.

"Можно не верить в опасность и рассказывать, что это, мол, мифы. Но ситуация на самом деле непростая. Особенно накануне даты, когда мы собираемся вводить ослабление ограничительных мер. И если динамика заболевания будет так расти, любые ослабления будут нелогичными и могут привести к инфекционному взрыву. И тогда придется вводить более строгий карантин. Соблюдайте правила безопасности! Берегите себя!" - добавил Кличко.

Как сообщали Українськi Новини, 10 мая количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 416 до 15 648, количество умерших от заболевания - на 17 человек до 408 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев снизилось на 20%, количество новых летальных случаев - увеличилось на 13,3%.

Ранее Кабмин представил 5-этапный план выхода из карантина

Больше новостей о: Коронавирус Борьба с коронавирусом коронавирус в Киеве Заболеваемость коронавирусом

Количество зараженных коронавирусом в мире уже бол...
В Киеве после роста снизилось количество новых слу...
В Украине наименьшее количество заболевших COVID-1...
300%-ую надбавку медикам в полном объеме выплатили...
В Украине наименьшее количество заболевших COVID-19 за 4 суток
С сегодняшнего дня в Украине ослабляют карантин: что разрешат
Новости
За сутки в Киеве 66 новых случаев коронавируса: количество заболевших приближается к 2 тысячам 11:37
300%-ую надбавку медикам в полном объеме выплатили только в Полтавской области 11:12
Количество зараженных коронавирусом в мире уже больше 4 миллионов: статистика мира 10:39
В Украине наименьшее количество заболевших COVID-19 за 4 суток 10:18
Фирма из США откупилась от Тимошенко 11 млн долларов, чтобы избежать иска, − СМИ 09:37
больше новостей
Генпрокурор сначала запостила песню "День победы", а потом за нее извинилась 20:03
С сегодняшнего дня в Украине ослабляют карантин: что разрешат 06:15 Инфографика
9 мая полиция открыла четыре уголовных производства и составила 20 админпротоколов 19:36
Пенсии повысят в среднем на 280 гривен: как вычислить надбавку самому по формуле 05:30 Инфографика
Владимир Зеленский. Фото: Офіс Президента України
Фото дня: Зеленский снял мак с пиджака на время возложения цветов к могиле неизвестного солдата 20:49
больше новостей
Генпрокурор сначала запостила песню "День победы", а потом за нее извинилась 20:03
Бывший активист Азова рассказал, как финансируется Нацкорпус: стоимость акции - 3 миллиона 18:38
С сегодняшнего дня в Украине ослабляют карантин: что разрешат 06:15 Инфографика
Украина запрещает выезд своих граждан без разрешения МИД, - посольство Великобритании 12:00
Владимир Зеленский. Фото: Офіс Президента України
Фото дня: Зеленский снял мак с пиджака на время возложения цветов к могиле неизвестного солдата 20:49
больше новостей
Сегодня во Львове откроются парки, скверы, спортплощадки и промышленные магазины
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok