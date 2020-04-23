Вместо борьбы с кризисом украинская власть принимает странные, а зачастую просто вредительские решения, – Бойко

Сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Бойко считает, что украинская власть вместо борьбы с кризисом принимает странные, а зачастую просто вредительские решения.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

"Правительства большинства стран мира сегодня оказывают прямую помощь из бюджета гражданам и бизнесу. Например, предприятия, которые сохраняют рабочие места – получают субсидии и льготные кредиты от правительства. Большинство стран, вошедших в пандемию, вливают в реальную экономику беспроцентно или под процент, близкий к нулю, сотни миллиардов долларов, в эквиваленте доходящие до 20% ВВП. В Украине же ситуация развивается по самому худшему из сценариев", – отметил политик.

По словам Бойко, украинская власть все время опаздывает с реакцией и принимает странные, а зачастую просто вредительские решения.

"Они "проспали" начало эпидемии. Не сумели вовремя понять, что затеянная реформа медицины разрушает систему здравоохранения. Оставили без защиты врачей и не подготовили тесты. Приняли бюджет, в котором срезали жилищно-коммунальные субсидии людям на 8 миллиардов, сократили помощь людям с инвалидностью, в том числе по зрению. Опоздали с индексацией пенсий. Сократили поддержку регионов и инвестиции в развитие экономики. Месяц назад власть еще твердила, что Украина теперь намного лучше готова к кризису. Теперь правительство в очередной раз, продлив на 3 недели карантин, призывает готовиться к новым "тяжелым годам", безработице и мизерным зарплатам", – подчеркнул народный депутат.

Бойко считает, что с такой политикой власти страну ожидает тяжелейший кризис и реализация самых мрачных прогнозов.

"Если Кабмин будет и дальше принимать бессистемные неэффективные решения, то падение ВВП более 7% станет реальностью, как и рост безработицы, последствия которой и социально-экономический урон будут непоправимыми для людей и страны", – сказал он.

Сопредседатель фракции ОПЗЖ уверен, чтобы избежать развития ситуации по худшему сценарию, нужно не плыть "по течению", а действовать.

"Хватит играться с тасованием кадровой колоды и назначать очередного "рупора реформ". Все это уже было в предыдущие 5 лет, и сейчас мы не знаем, как справиться с последствиями этих реформ от горе-реформаторов. Нужно реализовать четкую антикризисную программу: укрепить медицину, помочь людям, поддержать экономику. У нашей партии есть разработанный Антикризисный план, и мы требуем от власти его реализации. Мы будем добиваться, чтобы парламент собирался не для того, чтобы назначать очередных чиновников и принимать лоббистские законы. Сегодня, как никогда, нужна другая, действенная повестка работы парламента: это достижение мира, корректировка бюджета и внесение в повестку дня законопроектов, которые, прежде всего, ориентированы на предотвращение кризиса, поддержку экономики и помощь украинским семьям. У страны есть шанс прекратить войну, избежать кризиса и нищеты, и задача президента, правительства, всех парламентских фракций работать так, чтобы этот шанс реализовать", – резюмировал Юрий Бойко.