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12 мая 2020, вторник, 05:00 52
Общество 2020-05-12T05:30:01+03:00
Українські Новини
КГГА выделила 136 млн гривен на реконструкцию Пейзажной аллеи

КГГА выделила 136 млн гривен на реконструкцию Пейзажной аллеи

Елена Новикова
КГГА, Реконструкция, Пейзажная аллея, Реконструкция Пейзажной аллеи
Финансирование проекта реконструкции Пейзажной аллеи
Финансирование проекта реконструкции Пейзажной аллеи

Киевская городская государственная администрация (КГГА) утвердила проект реконструкции Пейзажной аллеи на 136 млн гривен, в то время, как в карантин долги киевлян за коммуналку стремительно растут и достигли почти 6 млрд гривен.

Об этом говорится в распоряжении КГГА №676 об утверждении проекта "Реконструкция Пейзажной аллеи в Шевченковском районе", передают Українськi Новини.

Так, 88,8 млн гривен без уплаты НДС планируется выделить на строительные работы, 14,2 млн - на оборудование мебели и инвентаря, 10,2 млн - на другие траты.

Согласно тексту распоряжения, НДС составит 22,6 млн гривен.

Как сообщали Українськi Новини, с 11 мая Национальный ботанический сад имени Н. Н. Гришко в Киеве открыли для посетителей.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве увеличится количество общественного транспорта с 12 мая.

Кроме того, Киев начнет отключение горячей воды в связи с гидравлическими испытаниями с 12 мая. Испытания будут проводить поэтапно в каждой зоне всех теплоисточников - в соответствии с утвержденным графиком. Предполагается, что на каждом отдельном участке гидравлические испытания продлятся около двух недель.

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