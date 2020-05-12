КГГА выделила 136 млн гривен на реконструкцию Пейзажной аллеи

Киевская городская государственная администрация (КГГА) утвердила проект реконструкции Пейзажной аллеи на 136 млн гривен, в то время, как в карантин долги киевлян за коммуналку стремительно растут и достигли почти 6 млрд гривен.

Об этом говорится в распоряжении КГГА №676 об утверждении проекта "Реконструкция Пейзажной аллеи в Шевченковском районе", передают Українськi Новини.

Так, 88,8 млн гривен без уплаты НДС планируется выделить на строительные работы, 14,2 млн - на оборудование мебели и инвентаря, 10,2 млн - на другие траты.

Согласно тексту распоряжения, НДС составит 22,6 млн гривен.

Как сообщали Українськi Новини, с 11 мая Национальный ботанический сад имени Н. Н. Гришко в Киеве открыли для посетителей.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве увеличится количество общественного транспорта с 12 мая.

Кроме того, Киев начнет отключение горячей воды в связи с гидравлическими испытаниями с 12 мая. Испытания будут проводить поэтапно в каждой зоне всех теплоисточников - в соответствии с утвержденным графиком. Предполагается, что на каждом отдельном участке гидравлические испытания продлятся около двух недель.