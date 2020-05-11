В Киеве Ботанический сад, в котором цветет сирень, открылся для посетителей

С 11 мая Национальный ботанический сад имени Н. Н. Гришко в Киеве будет открыт для посетителей. Правда, в связи с карантинными ограничениями, находиться в саду можно с соблюдением некоторых правил. Об этом сообщается на странице Ботанического сада в Facebook. Как сообщила администрация ботанического сада в социальной сети, для посетителей установлены следующие ограничения: Находиться на территории ботанического сада разрешено с соблюдением индивидуальных мер профилактики и в группах не более трех человек. Запрещено проводить на территории ботанического сада любые групповые мероприятия и события, в т. ч. экскурсии. Запрещено пребывание детей и взрослых посетителей в пределах детской площадки. Сейчас в ботаническом саду как раз цветет сирень - визитная карточка не только этого места, но и Киева в целом. Всего в мире существует 27 видов сирени, и 21 из них находятся в ботаническом саду в Киеве. Сирень цветет и изобилует на склонах Днепра с конца апреля до конца мая.

Как сообщали Українські Новини, в связи с тем, что в последние дни была теплая погода, в Киевском ботаническом саду им. академика А. В. Фомина расцвели первые в этом году магнолии.

Ранее оранжерея в ботсаду превратилась в красочный островок посреди Киева.