В карантин долги киевлян за коммуналку стремительно растут и достигли почти 6 млрд гривен

В Киеве общая задолженность за коммунальные услуги, льготы на оплату которой продлили до конца карантина, составляет почти 6 млрд гривен. Об этом сегодня, 30 апреля, во время брифинга заявил мэр столицы Виталий Кличко.

Так, Кличко сообщил, что карантин повлиял на уровень расчетов киевлян за коммунальные услуги.

"К сожалению, из-за ограничительных мер, люди и предприятия столкнулись с финансовыми проблемами. И это повлияло также на уровень расчетов за коммунальные услуги. Сегодня в Киеве общая задолженность за коммунальные услуги составляет почти 6 млрд гривен. Это - очень большая сумма. Хочу отметить, что тенденция к уменьшению уровня оплаты может привести к перебоям с предоставлением коммунальных услуг. Напомню, что срок действия скидки в 10 процентов теперь продлен до 30 числа каждого месяца", - подчеркнул мэр столицы.

Он отметил, что прежде всего деньги, полученные от киевлян за услуги, идут на закупку газа, реконструкцию устаревших теплотрасс, которые необходимо ремонтировать до начала нового отопительного сезона. А также на - зарплату десятков тысяч тепловиков.

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на 14 апреля задолженность киевлян за коммуналку увеличилась до 2 млрд гривен.

Также коммнунальное предприятие "Киевводоканал" заявляет, что недоплата за услуги водоснабжения в Киеве составляет 25%.