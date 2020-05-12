КМДА виділила 136 млн гривень на реконструкцію Пейзажної алеї

Київська міська державна адміністрація (КМДА) затвердила проект реконструкції Пейзажної алеї на 136 млн гривень, в той час, як в карантин борги киян за комуналку стрімко зростають і досягли майже 6 млрд гривень.

Про це йдеться в розпорядженні КМДА №676 про затвердження проекту "Реконструкція Пейзажної алеї в Шевченківському районі", передають Українські Новини.

Так, 88,8 млн гривень без сплати ПДВ планується виділити на будівельні роботи, 14,2 млн - на устаткування меблів та інвентарю, 10,2 млн - на інші витрати.

Згідно з текстом розпорядження, ПДВ складе 22,6 млн гривень.

Як повідомляли Українські Новини, з 11 травня Національний ботанічний сад імені М. Н. Гришка в Києві відкрили для відвідувачів.

Раніше повідомлялося про те, що в Києві збільшиться кількість громадського транспорту з 12 травня.

Крім того, Київ почне відключення гарячої води у зв'язку з гідравлічними випробуваннями з 12 травня. Випробування будуть проводити поетапно у кожній зоні всіх теплоджерел - згідно із затвердженим графіком. Передбачається, що на кожній окремій ділянці гідравлічні випробування триватимуть близько двох тижнів.