підписатися на розсилку
26.65 27.11
28.7 29.35
˟
12 травня 2020, вівторок, 05:00 7
Суспільство 2020-05-12T05:30:01+03:00
Українські Новини
КМДА виділила 136 млн гривень на реконструкцію Пейзажної алеї

КМДА виділила 136 млн гривень на реконструкцію Пейзажної алеї

Елена Новикова
Ремонт, КМДА, Реконструкція, Пейзажна алея
Фінансування проекту реконструкції Пейзажної алеї
Фінансування проекту реконструкції Пейзажної алеї

Київська міська державна адміністрація (КМДА) затвердила проект реконструкції Пейзажної алеї на 136 млн гривень, в той час, як в карантин борги киян за комуналку стрімко зростають і досягли майже 6 млрд гривень.

Про це йдеться в розпорядженні КМДА №676 про затвердження проекту "Реконструкція Пейзажної алеї в Шевченківському районі", передають Українські Новини.

Так, 88,8 млн гривень без сплати ПДВ планується виділити на будівельні роботи, 14,2 млн - на устаткування меблів та інвентарю, 10,2 млн - на інші витрати.

Згідно з текстом розпорядження, ПДВ складе 22,6 млн гривень.

Як повідомляли Українські Новини, з 11 травня Національний ботанічний сад імені М. Н. Гришка в Києві відкрили для відвідувачів.

Раніше повідомлялося про те, що в Києві збільшиться кількість громадського транспорту з 12 травня.

Крім того, Київ почне відключення гарячої води у зв'язку з гідравлічними випробуваннями з 12 травня. Випробування будуть проводити поетапно у кожній зоні всіх теплоджерел - згідно із затвердженим графіком. Передбачається, що на кожній окремій ділянці гідравлічні випробування триватимуть близько двох тижнів.

Більше новин про: Ремонт КМДА Реконструкція Пейзажна алея

Відпочинок на пляжах і перші порушники. Як пройшов перший день після послаблення карантину в Україні
У Київській області вже 1000 заражених коронавірусом. Дані по районах
Новини
Долар по 30 - оптимістичний сценарій, - економіст 05:50
КМДА виділила 136 млн гривень на реконструкцію Пейзажної алеї 05:00
Путін вирішив роздавати житло звільненим з українських правоохоронних органів в Криму громадянам Росії 23:49
Буславець вважає, що "зелена" енергетика дестабілізує енергосистему України 22:26
Ще одна область вирішила не знімати всі обмеження, передбачені першим етапом виходу з карантину 21:58
більше новин
"Автострада": в разі перемоги в тендерах найближчим часом дороги на Житомирщині стануть європейської якості 17:17
Укравтодорівский інститут ДерждорНДІ підписав атестацію покинутому заводу для протекції в тендері компанії "Автострада", - ЗМІ 11:00
Зростання кількості нових випадків COVID-19 в Україні продовжилося. За добу 522 хворих 10:27 Інфографіка
Україна забороняє виїзд своїх громадян без дозволу МЗС, - посольство Великобританії 12:00
Одна з областей відмовилася послаблювати карантин 11 травня 23:22
більше новин
Сьогодні 60-й день карантину. До встановленого Кабміном терміну його закінчення залишилося 12 днів 08:16 Інфографіка
Україна забороняє виїзд своїх громадян без дозволу МЗС, - посольство Великобританії 12:00
Фірма з США відкупилася від Тимошенко 11 млн доларів, щоб уникнути позову, − ЗМІ 09:37
Середньозважену вартість електроенергії "Енергоатому" потрібно підвищити на 58%, - Буславець 20:38
Одна з областей відмовилася послаблювати карантин 11 травня 23:22
більше новин
Парки і сквери закривали заради психологічного ефекту, — заступник міністра охорони здоров'я
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok