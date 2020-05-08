В Киеве на карантине увеличат количество наземного транспорта, — Кличко

Пока в Киеве действует карантин, который ослабят с 12 мая, наземный транспорт будет работать в прежнем режиме – то есть по пропускам. Однако в мэрии решили увеличить количество трамвайных и троллейбусных маршрутов. Об этом во время брифинга заявил мэр Киева, председатель КГГА Виталий Кличко.

"Наземный общественный транспорт будет работать на первом этапе послаблений в нынешнем ограниченном режиме. До 22 мая точно", — заявил Кличко.

Он анонсировал выпуск дополнительных маршрутов.

"Мы увеличиваем количество районов, которые мало охвачены. Увеличение количества маршрутов касается электротранспорта: троллейбусов, трамваев", — заявил мэр столицы.

Кличко подчеркнул, что с ослаблением карантина заработают многие предприниматели. Бизнес, который начнет работу, должен решить вопрос с подвозом своих сотрудников на работу.

Касательно метро Кличко напомнил, что подземный транспорт откроется по решению правительства и это будет не сразу.

В данный момент на сайте "Киевпастранспорта" есть схемы следующих троллейбусных и трамвайных маршрутов.

Троллейбусные маршруты. Скриншот "Киевпастранс"

Трамвайные маршруты. Скриншот "Киевпастранс"

Как сообщали Українськi Новини, премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что пока городской транспорт и дальше будет работать в том же режиме, в котором работал в последнее время, однако мэры будут принимать решение об увеличении количества транспорта.



Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что он будет стоять на своем и не позволит возобновить сразу общественный транспорт, поскольку как только будет возобновлен общественный транспорт, на карантине как таковом будет поставлен крест.