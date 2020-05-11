Последний шанс купить дешевые доллары: как изменится курс валют после ослабления карантина

В то время, как Национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны на 12 мая, на 1,43 коп. до 26,8140 UAH/USD, в первую неделю мая, как и в последнюю неделю апреля, на рынке наличной валюты сохранилась стабильность. Это позволило гривне чуть окрепнуть, но курс ее продажи так и не опустился ниже 27 гривен за доллар, пишет "Сегодня".

Что произошло с курсом за неделю

Средний курс налички, который на выходные был в коридоре 27,16-27,21 грн/доллар в продаже и 26,88-26,92 грн/доллар в покупке, с начала рабочей недели начал медленно, но неуклонно снижаться. К концу дня пятницы доллар потерял 15 копеек в продаже и 13 копеек в покупке, подешевев соответственно до 27,03 и 26,75 грн/доллар. Но пока, как видим, средний курс продажи удержался выше 27 грн/доллар, хотя многие банки были готовы продать наличные доллары даже по 26,95 грн. При этом спред (разница между курсами продажи и покупки) оставался практически постоянным (около 30 копеек), что косвенно говорило о продолжающейся стабильности.

Валюты в обменниках по-прежнему было достаточно, но желающих сдать или купить ее практически не наблюдалось.

Нацбанк после того, как аккурат к майским праздникам установил официальный курс гривни на три копейки ниже психологического рубежа в 27 грн/доллар (26,97 грн/доллар), всю неделю делал вид, что меняет курс гривни, подымая или опуская его на 2-5 копеек. И лишь к пятнице укрепил гривню сразу на 11 копеек, до 26,82 грн/доллар. А на вторник, 12 мая, НБУ решил оставить курс доллара прежним.

Главные причины (не) изменений

То, что изменений практически не было, эксперты объясняют теми же причинами, что и на минувшей неделе: низкая деловая активность.

"Валюты на межбанковском рынке был избыток, Нацбанк выкупал ее в резервы, удерживая курс гривни от ревальвации ниже 27 грн/доллар, – отметил Олег Пендзин. – Население тоже мало интересуется покупкой наличных долларов и евро впрок: у многих просто нет лишних денег. А у кого они есть, например, для турпоездок – так туры отменены в связи с карантином. Поэтому и сохраняется стабильность".

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко говорит, что в экономической жизни страны продолжается "безвременье", поэтому и с курсом ничего не происходит. Импортеры валюту не покупают, так как ввозить товары не торопятся – магазины по их продаже все равно закрыты из-за карантина, а полки и так ломятся от нераспроданной бытовой техники и других промышленных товаров.

Руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин все же отметил первые признаки, что стабильная ситуация заканчивается:

"Экспортеры начали чуть больше продавать валюты, которую пока выкупал Нацбанк, не допуская девальвации. А вот на наличном рынке пока изменений не видно, не зря многие банки опускают курс продажи, чтобы оживить оборот средств и на этом хоть что-то заработать".

Чего ожидать на будущей неделе

Эксперты прогнозируют еще неделю стабильности курса.

"И финансовые аналитики, и предприниматели ожидали большего ослабления карантина, прежде всего – изменений в работе пассажирского транспорта, но этого не произошло. Нет транспорта – нет клиентов, покупателей. А товаров и так достаточно, в том числе критического импорта, такого, как топливо. Поэтому на следующей неполной рабочей неделе стабильность на межбанковском рынке вряд ли будет нарушена. А значит и наличный курс останется около 27 грн/доллар в продаже и на 25-30 копеек дешевле в покупке. Гривня могла бы укрепиться и больше, но регулятор будет выкупать ее излишки на межбанке, сдерживая и дальше ревальвацию", – прогнозирует Александр Охрименко.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин также констатировал, что никакой отмены карантина по факту не произошло, поэтому говорить об оживлении деловой активности, которая должна вызвать спрос на валюту и, возможно, повысить курс доллара, пока рано.

"Какие-то значительные изменения курса возможны только после более полной отмены карантина, которую правительство намерено начать с 22 мая, поэтому я не жду изменений курса на наступающей неделе", – заключил Олег Пендзин.

А вот Андрей Шевчишин ожидает небольших изменений уже после праздников.

"Их не может не быть, так как значительная часть бизнеса получит с 11 мая возможность работать, – уверен Андрей Шевчишин. – Праздники закончатся, и самые активные бизнес-структуры сразу начнут возобновлять деятельность. Насколько эти изменения будут быстрыми, пока сказать трудно. Но на рынке наличной валюты они еще не скажутся в течение 3-4 дней, поэтому курс останется стабильным и достаточно низким, примерно на нынешнем уровне".

Продавать или покупать валюту

Все эксперты говорят, что на следующей неделе остается последний благоприятный шанс для приобретения валюты как средства накопления.

"Инфляционный тренд никуда не исчез, – повторяет Олег Пендзин. – У бизнеса сохраняется отложенный спрос на валюту, который в полной мере начнет реализовываться, как только страна станет по-настоящему выходить из карантина. Например, откроется туристический сезон за рубеж и сразу вырастет спрос на валюту. Банки тут же поднимут курс. Поэтому тем, кто имеет гривневые излишки и хочет их конвертировать в доллары, самое время это сделать".

Эксперты упомянули, что доллар может подорожать, если в этом году все же откроется туристический сезон. Тогда можно ожидать значительного спроса на валюту и даже ее дефицита.

Как сообщали Українські Новини, ранее экономисты советовали покупать валюту для накоплений и удержаться от того, чтобы сдавать ее. Также финансисты прогнозировали, что в Украине после решения Национального банка снизить учетную ставку с 10 до 8% курс доллара будет торговаться около отметки в 27 гривен за доллара.

Тем временем, экономист прогнозирует, что до конца года доллар продержится в курсовом значении 27 грн+/-50 коп. при условии, что НБУ не сыграет в прошлогоднюю ревальвацию и не укрепит курс к 25 UAH/USD на лето и осень.