Украинские эксперты уверены, что кризис окажет существенное влияние на украинский бизнес, при этом никаких возможностей для него не создаст. А это очень серьезная проблема на макроуровне, ведь экономика страны очень зависит от сырьевых рынков. Возникли и другие проблемы - огромные выплаты по долгам, дефицит госбюджета, сложные переговоры с МВФ. Но есть мнение, что кризис предоставит Украине хорошие возможности на микро- и макроуровне. Те, кто обладал ресурсами и вовремя сориентировался, могут воспользоваться ситуацией и сделать выгодные инвестиции. Оптимизма добавляет стабильность банковой системы.

Мы поговорили с партнером инвестиционной компании Millstone&Co. Михаилом Жерновом о том, как пандемия и карантинные мероприятия повлияют на рынок инвестиций в Украине, какие отрасли не потеряли своей привлекательности и о тех сложностях, которые возникают перед теми, кто готов вкладывать в нашу страну. Кроме того, Михаил Жернов рассказал, чего ожидать от курса доллара, на сколько упадет ВВП, и поделился успешным опытом.

СПРАВКА

Международная инвестиционная компания Millstone&Co представлена на рынке Европы с 2016 года. Компания профильно занимается сопровождением сделок по слияниям и поглощениям (M&A), инвестиционной деятельностью, управлением активами и привлечением финансирования. Головной офис компании находится в Польше, а с 2018 года в Украине работает представительство. В портфеле Millstone&Co - успешные проекты на энергорынке, в частности, в газовой отрасли, а также в агросекторе, банковском сегменте и пр.

Как пандемия коронавирусной инфекции и карантинные мероприятия повлияли на инвестиционный климат в Украине?

Инвестиционного климата в Украине сегодня просто не существует. Он был год назад. Всегда, когда меняется власть, есть высокие ожидания. Любой инвестклимат – это эмоция, прежде всего. Когда пришла новая команда, декларировались те вещи, которые хотели слышать люди. Совпало и то, что предыдущая команда заложил позитивные тенденции в развитие страны. То есть, был рост + новый президент, перемены + ожидания. Собственно, летом прошлого года мы отмечали огромный интерес к Украине и практически во всех сферах экономики. Но ожидания не оправдались. Украина получила только спекулянтов, а вот со стратегиями как-то не сложилось.

Отток капитала за последние пару месяцев, согласно статистике Мирового банка - около 100 млрд с развивающихся рынков, а Украина - одна из таких стран. Сегодня развивающиеся рынки мало интересны. Надеяться на то, что инвестор быстро вернется – неверно. Сейчас обесценивается всё и везде. По разным причинам. Прежде всего потому что ничего подобного происходящему сейчас в мире не было ... Да, нечто похожее в начале 20 века, но не в таких глобальных масштабах.

На сегодняшний момент сложно спрогнозировать к чему мы все придем. Недавний пример – цена на нефть. Эту ситуацию никто не мог предугадать, но так сложилось, что на моменте за нефть надо было чуть-чуть доплатить. Так отыграл рынок.

И я думаю, в ближайшее время мы будем наблюдать за целой чередой подобных удивительных процессов. Чем дольше будут длиться все карантинные мероприятия, тем больше мировая экономика будет погружаться в хаос. Тем необратимей будут последствия. Возможно система взаимоотношений, которая была в мире, разрушится. Её нужно будет перестраивать полностью и чуть ли не с нуля.

На сколько лет кризисные процессы отбросили экономику назад и приостановили инвестиции?

Сложно сказать. Мы только вначале шторма. Все живут ожиданием, что все быстро закончится. В апреле Минфин США заявил, что американская экономика быстро восстановится. На этом же фоне было совсем пессимистическое выступление представителей немецкого госбанка - они не знают, когда ожидать восстановятся. Мы видим, что западные страны вливают в экономику огромные деньги для ее поддержания. Украина не может себе это позволить и в этом случае пытается спасти себя как страну. Например, договорившись с МВФ, получив деньги для стабилизации ситуации. Ситуация такова, что Украина занырнет со всеми, вопрос как глубоко занырнет и как быстро она сможет вынырнуть. Украина – все-таки аграрная страна и это плюс. Все энергоносители ушли в минус – это тоже плюс в баланс. Металлургия – вопрос, на сколько выдержит? Заявления правительства, что глобальная программа по ремонту дорог не будет остановлена – это плюс. Это внутренняя инфраструктура, можно создавать рабочие места и "толкать" экономику. Вопрос сколько трудовые мигранты привезут в страну валюты. Для Украины чудо состоит в формуле: грамотная политика управления экономикой внутри страны + мудрое управление внешним и внутренним долгом и все это умноженное на положительную конъюнктуру внешних рынков для украинских товаров. Если все будет удачно - есть вероятность того, что когда будут подниматься рынки, Украина будет достаточно хорошо выглядеть. И вот тогда инвесторы вернутся. Оптимистично - это 2022. Но на данный момент Украина может рассчитывать только на тех инвесторов, которые уже присутствуют.

На сколько упадет ВВП, есть прогнозы?

Если говорить о мировых прогнозах, то МВФ оптимистичен - потеря в районе 3%. Украина может потерять 7-10%. Но, опять же, всегда анализ строится на опыте прошлого, который переносится на будущее. А подобного прошлого еще не было. Как после терактов 2001 года, мир изменился, так и сейчас мир меняется, мы увидим глобальные изменения в мировой экономике. Вполне вероятно, что США, к примеру, переориентируют свои компании на перенос производства из Китая в Америку, иначе поддержка от государства прекратится. То же самое может происходить и с европейскими компаниями.

Что будет с украинским ВВП

- В начале года дефицит бюджета -100 (млрд). Сегодня – около 300 (млрд). И это не последний пересмотр. Бюджет будет страдать, поступлений будет меньше, даже от тех, кто может платить. Конечно ВВП упадет и не столь важно на сколько. Ситуация в целом для Украины сложнее чем в 2014 году. Потому, что шторм во всем мире и тяжело всем странам.

Ваши прогнозы относительно курса гривны?

Курс будет "плавать". 30 грн/дол - оптимистичный сценарий, о пессимистичном говорить не буду. НБУ имеет запасы, чтобы стабилизировать ситуацию. За последние 6 лет Нацбанк хорошо почистил и отрегулировал банковскую систему. Просидеть на карантине месяц – не показатель. Где-то к осени мы реально увидим более-менее реальную картину происходящего.

Что должна делать власть, чтобы поддержать бизнес в этих условиях? Декларировали налоговые каникулы, субсидии, дешевые кредиты для малого и среднего бизнеса…

Прежде всего – поддержать украинских экспортеров, чтобы страна сохранили свои позиции. Как всегда, помощь получит крупный бизнес, потому что в нем задействовано большое количество работающих. Не уверен, что государству удастся помочь малому и среднему бизнесу.

Малый бизнес будет перестраиваться сам. Возможно, будут выданы небольшие кредиты, но я слабо в это верю - ведь у страны бюджетная дыра.

Кредитные каникулы банки уже оказывают, вопрос насколько хватит запаса банковской системы.

С МВФ будут договариваться - власть нашла оптимальную формулу, при которой земля не продается иностранцам, чтобы украинцы покупали первыми. С законом про банки, вроде тоже есть понимание.

Кстати, какая вероятность дефолта без сотрудничества с МВФ?

- Нынешних запасов достаточно, чтобы обслуживать долги. Вопрос – что будет с экономикой и насколько будет выдерживаться платежный баланс. Если по каким-то причинам не получится договориться с МВФ, то вполне есть вероятность пройти все это без дефолта. Почему хорошо пройти без него – потому что любой кризис заканчивается, а у инвесторов долгая память.

Как власть может поддержать обычных граждан в этих условиях?

Сейчас уже отменены штрафы за неуплату коммунальных услуг. Кредитные каникулы уже действуют.

Ожидаете ли вы стремительного роста безработицы?

Безработица, конечно, будет во всех сферах. Процент я не готов называть. У государства есть программы поддержки в течении года потерявших работу. Но это будет дополнительна нагрузка на бюджет.

А как ваша компания вошла в этот кризис? Какие меры принимаете?

Мы продали то, что планировали продать. Не все успели купить, но это нам сейчас в "плюс". То, что купили покупали без кредита. Сейчас стараемся стабилизировать ситуацию в купленных проектах. И продолжаем смотреть объекты для покупок.

Что сейчас, на ваш взгляд, интересует в Украине крупных инвесторов?

Инвесторы, которых в Украине до сих пор не было, сейчас и не придут. У них – другая головная боль на рынках, где они присутствуют. Стабилизировать ситуацию им нужно именно там. Инвесторы, которые здесь уже были или у которых в планах была Украина (как мы, например), они, скорее всего, будут стоять на паузе и выжидать.

Много активов сейчас выставлено на продажу?

Думаю, да. Все, кто что-то не успел продать, уже стали в невыгодную для себя позицию и им будет непросто. Либо сильно понижать цену, уговаривать покупателя. Если есть возможность переждать – это хороший выход. Мы не знаем на сегодняшний момент, на сколько упадут цены. Давайте возьмем зеленую энергетику. Государство не совсем качественно выполняет взятые на себя обязательства. Для закредитованных компаний это проблема – нужно либо финансировать, либо гасить кредиты. Соответственно, в этой среде будет достаточно много продаж.

Ваша компания рассматривает Украину как ключевой рынок для инвестиций?

Наверное, да. Но скорее потому, что я сам - украинец. Я понимаю эту страну и считаю, что Украина – это место возможностей. Партнеры из Варшавы не всегда разделяют мое мнение. Их интересует Украина, но пугают большие риски. В том числе – постоянное изменение политического вектора и тотальная неурегулированность правил игры.

Даже у меня иногда опускаются руки, несмотря на то, что украинец. Что уже говорить об иностранных партнерах.

Прогнозируют, что пик потребления нефти в мире будет в 24-25 годы. Дальше – спад и еще более распространение электромобилей. Вы занимаетесь литием - одним из компонентов, входящих в состав батарей для электромобилей. Вы были настолько предусмотрительны, или просто интересный актив? Это будет только добыча или здесь будет создаваться дополнительная стоимость?

Проект добычи лития в Украине сегодня - это единорог в наших украинских проектах! Наше вхождение в бизнес, связанный с литиевыми месторождениями – это вызов для нас. В инвестиционной программе на 2019 у нас не была в планах добычи лития. Добычу газа и угля мы предусматривали, но литий - это была чистая авантюра. В 2018 году нас привлекали в этот проект как консультантов, а в 2019-м нам предложили этот проект выкупить.

Но давайте сначала в целом о рынке лития - действительно, в мире есть огромный интерес. Я считаю, что на сегодняшний момент рынок пика производства бензина закончился и последние события, связанные с нефтяным рынком, его добьют. В США, ЕС, Великобритании прописаны стратегические программы перехода стран в ближайшие 10 лет на электромобили. Безусловно, бензиновые двигатели останутся, но на них, к примеру, будут большие налоги. Сегодня в мире нет автопроизводителя, не производящего линейку электромобилей. В Европе существует программа по независимости от лития. Литий добывается в Южной Америке, Австралии, Китае. Цепочки переработки руды, производства катодов и аккумуляторов разбросаны по всему миру. Европа заявила о намерении добывать руду, обогащать ее и производить автомобили на территории ЕС. Есть несколько стран, которые планируют развивать месторождения лития в Европе - Португалия, Испания, Чехия и Австрия. Производство катодов и автомобилей в Европе есть, а массовой добычи пока нет. "Тесла" строит огромный завод в Германии, а значит, все только начинается. Возможно, кризис его немного затормозит, но в целом процесс уже необратим.

Украина может быть либо в этом процессе, либо мы просто выпадем из цепочки, даже не попав туда. При этом - в Украине есть разведанные еще при СССР несколько литиевых месторождения. Одно - на территории Донецкой области и несколько - на территории Кировоградской.

В чем сложность всех этих месторождений? Во-первых, эта разведка, произведенная в СССР - чтобы дойти до начала проекта, нужно доразведать и подтвердить запасы месторождений. По нашему восточному месторождению, доразведка и оценка запасов займет около года. После этого мы только поймем, смогут ли вообще эти руды и их запас быть эффективными с точки зрения строительства полноценной шахты.

Восточное месторождение вселяет больше уверенности. В Кропивницком сложнее - там есть 2 руды, одна из которых практически не пригодна к обогащению. Вопрос разведки там, в первую очередь, - вопрос эффективности. К сожалению, сталкиваемся с тем, что, располагая огромным потенциалом, мы по факту не можем реально его оценить. Но наша компания приняла решение все-таки двигаться дальше - нам это интересно, и мы успели до кризиса получить ресурс на доразведку. Мы продолжаем сражаться за лицензию - если не одно месторождение, то в комплексе несколько сработают. И тут в игру вступают украинские бюрократические проволочки - ведем дискуссию с Государственной службой геологии и недр Украины, но пока говорим на разных языках. Они приняли новое постановление, которое меняет правила получения лицензии, соответственно, пройденный путь нужно проходить заново. Это та самая украинская "особенность".

Недавно, Офис Генпрокурора добился в Верховном суде отмены спецразрешения на добычу литиевых руд Шевченковского месторождения на Донетчине. Это тот самый проект, который Вы хотите реализовать? Каковы Ваши дальнейшие действия?

Данная компания владеет двумя месторождениями. По одному уже была лицензия, были дискуссии, связанные с прошлыми собственниками на предмет обстоятельств ее получения. Длящийся судебный процесс просто нужно довести до логического завершения, подтвердить, что компания получила все лицензии и разрешения законно и на этом поставить точку. То, что было опубликовано в СМИ – один из этапов судебного процесса. У нас остаточно сильная позиция, и планируем уже летом завершить этот процесс. Что касается второго месторождения, там уже шел процесс лицензирования, но в корне поменялись правила. Сейчас мы отстаиваем интересы нашей компании, ведь закон обратной силы не имеет.

Хотя, откровенно говоря, ситуация на рынке лития в мире позволяет нам поставить на паузу проект в Украине. На сегодняшний день многие мировые компании подешевели и нуждаются в дополнительном ресурсе. И если и далее будут искусственно возводить административные барьеры, мы можем переключиться на время на проекты в этой сфере в других странах.

На основе этого проекта можно сделать такой вывод: Украина нуждается в инвесторах и заинтересована в них, но когда инвестор сюда приходит, то государство обрушивает на него вал бюрократии и постоянно меняющихся правилах. Соответственно, если ты краткосрочный спекулянт, купивший ОВГЗ, а потом продавший их - это одна история. А если ты долгосрочно пытаешься работать, особенно с недрами – это всегда сложно и долго. Мы, входя в этот проект с литием, понимали риски, но все же верим, что достойно дойдем до момента реализации.

В какие отрасли, рынки ваша компания готова инвестировать?

Нам интересна была энергетика и в прошлом году мы активно смотрели газовые месторождения, но не успели "зайти" в этот бизнес. Если год назад мы рассматривали приобретение месторождений, привлечение партнеров и разработку, то на сегодняшний момент мы смотрим, что, возможно, войдем в капитал компании, которая уже работает в Украине. Но это пока только переговорный процесс.

По альтернативной энергетике у нас есть определенный опыт. Если будут интересные предложения, готовы расширить это направление. Если по добыче газа мы ведем переговоры, то по альтернативной энергетике – пока нет, как, собственно, и по углю.

Что касается сельского хозяйства. По рынку земли в целом – у нас нет однозначного ответа. С одной стороны, рынок земли интересен невозобновляемостью, с другой стороны – это специфический рынок. Торговать легко, а выращивать – нужно уметь. У нас нет четкого понимания, готовы ли мы рисковать своими деньгами и деньгами клиентов, которые нам доверяют

Финансы – да. У нас здесь огромный опыт. Мы весь прошлый год работали с банками и были намерения приобрести банк в Украине, но мы не успели этого сделать. Однако, пока не оставили эту затею. Смотрим также на страховой рынок. Принятый новый закон делает рынок интереснее.

Недвижимость - ожидаем интересные объекты по интересным ценам к концу года.

Вы говорите, что энергетика одно из перспективных направлений. Планирует ли ваша компания в ближайшее время конкретные кейсы, сделки?

Мы продолжаем смотреть на газодобычу, потому что мы считаем, что это в любом случае перспективное направление для Украины на долгосрочный период. Потому как Украина – постоянный импортер газа и даже, несмотря на ситуацию, которая сегодня сложилась в нефтегазовой отрасли, в долгосрочной перспективе - это интересное направление. Нынешняя ситуация играет для нас в плюс, потому в любые проекты, которые мы рассматриваем, будет дешевле входить. В нынешнее время мы, возможно, будем рассматривать варианты вхождения в капитал уже действующих нефтегазовых компаний. Эта идея родилась у нас совсем недавно, она сырая, но, это интересно для нас. Окончательное решение еще не принято, но мы работаем в этом направлении. Не исключаю, что уже в ближайшее время Millstone & Co заключит сделку с одним из игроков на этом рынке. О формате вхождения говорить пока рано, думаю, что определимся с ним немного позже.

Достаточно ли государственных гарантий в сфере инвестиционной деятельности в Украине?

Их вообще нет. Когда инвестор приходит в Украину, он один на один с системой.

Что должен инвестор, заходя в Украину, оценивать и понимать в первую очередь?

Правила украинского инвестиционного рынка.

Чего он должен бояться в первую очередь?

Он должен понимать позицию государства в интересующей инвестора сфере и как она реализуется. Законодательство, процессы. Вот мы столкнулись с ситуацией с литием... покупали проект – были одни правила. Потом они поменялись. Мы вынуждены уже в процессе переубеждать государство в том, что мы правы и это крайне тяжело. Это не вызывает большого оптимизма для инвесторов.

В чем преимущество вашей компании перед другими?

Мы хорошо понимаем, что происходит в Украине. В акционерах компании – украинская и польская сторона. Мы более 20 лет находимся в Украине в разных проектах. Мы не просто оказываем услуги - мы инвестируем сами, в ряд проектов мы готовы входить своим капиталом. Все проекты, которые нас заинтересовывают, мы рассматриваем не просто с позиции получить клиента. Мы рассматриваем как перспективные проекты, которые, что называется встали на ноги и нуждаются в дополнительном финансировании, чтобы расшириться и выйти на европейский рынок.

На сегодняшний момент у нас есть несколько кейсов, которые по понятным причинам пока поставлены на паузу, но где украинские компании хотят расширить производство путем открытия дочерних предприятий в Европе – они вошли на европейский рынок, изучили его, завоевали его часть. Они понимают, что европейские конкуренты могут их останавливать путем введения определенных квот на украинское производство. И предотвращая это, украинский производитель выходит на европейский рынок и там начинает производить.

Продолжая ответ на вопрос о преимуществах нашей компании - мы инвестируем сами и ищем таких же партнёров, которые давно работают. Если где-то есть возможность быстро заработать и рискнуть своим именем, мы не пойдем в такой проект. Для нас важны долгие проекты. Даже история с литием: все начиналось с эмоции, но сейчас это долгий проект на годы.

Есть ли у Вас инвестиционный кейс, которым вы больше всего гордитесь?

Каждый кейс по-своему уникален и ценен! В 2018 году мы купили три компании с лицензией на телевещание, провели аудит, объединили и продали. Сделка была относительно быстрая сделка (год с момента покупки и продажи), в нее инвестировали наши польские партнеры, мы сопровождали этот кейс. Сложность состояла в том, что в 2019 году мы договорились о продаже до выборов президента Украины, а расчет за сделку прошел только в конце года. Пришлось понервничать.

Уверен, что после кризиса будет такое время возможностей как в Украине, так и в мире. Когда все хорошо – сложно "входить в рынки", так как они как будто зацементированы.

Есть ли у Вас рецепт эффективного привлечения инвестиций?

Девиз нашей компании: "время и случай". Умение быть в нужное время в нужном месте. Главный совет – это стараться быть адекватным в оценке своих возможностей. Каждый предприниматель должен угадывать - когда вовремя купить, а когда продать.

Если говорить о финансово-экономических советах для простого обывателя, чтобы бы Вы порекомендовали?

Они должны понимать, что так, как было до пандемии, карантина уже не будет. Будут три категории людей: те, кто потеряет все; те, кто выстоят и те, кто приобретет. И тем, кто получит многое, нужно быть готовым помогать тем, кто потерял все. В 2014-м году мы все спасали армию, сейчас мы все спасаем медицину. У украинцев есть особенность помогать друг другу в тяжелые времена. Когда плохо – мы сплочены.