Буславец считает, что "зеленая" энергетика дестабилизирует энергосистему Украины

Временно исполняющая обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец считает возобновляемую энергетику дестабилизирующей энергосистему Украины, а также считает, что средневзвешенную стоимость электроэнергии "Энергоатома" нужно повысить на 58%.

Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики и защиты окружающей среды со ссылкой на интервью Буславец телеканалу "Украина 24", передают Українськi Новини.

"К сожалению, "зеленая" генерация у нас - это негарантированное производство. Когда светит солнце и когда нашла туча - будет разное производство. То есть она не балансирует, а наоборот дает еще большее возбуждение в системе", - сказано в нем.

Отмечается, что обычно энергосистема в Украине балансируется гидроэлектростанциями, но текущий год является маловодным и водохранилища имеют недостаточно воды.

Таким образом, по словам Буславец, для балансировки остается тепловая генерация, однако многие ТЭС требуют или значительной модернизации, или замены на новую генерирующую мощность.

Она объяснила, что если по каким-то причинам выйдет из строя какой-то энергоблок, диспетчер должен иметь инструмент и понимать, каким образом и за счет какой генерации покрыть отсутствие мощности того или иного блока.

Как сообщали Українськi Новини, цена на электроэнергию в Украине выше, чем в европейских странах.

10 мая мощность генерации атомных электростанций упала до исторического минимума 7,41 тысяч МВт. Это составляет всего 53% от общей установленной мощности АЭС 13,84 тысяч МВт. в то время, как и.о. министра энергетики Ольга Буславец заявила, что сокращение атомной генерации – вынужденный шаг.