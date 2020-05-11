подписаться на рассылку
26.65 27.11
28.7 29.35
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Буславец считает, что "зеленая" энергетика дестабилизирует энергосистему Украины
11 мая 2020, понедельник, 22:26 957
Экономика 2020-05-11T23:00:03+03:00
Українські Новини
Буславец считает, что "зеленая" энергетика дестабилизирует энергосистему Украины

Буславец считает, что "зеленая" энергетика дестабилизирует энергосистему Украины

Ярина Вацяк
Энергетика, Энергоатом, Зеленая энергетика, Ольга Буславец
Зеленая энергетика. Фото: rubryka.com
Зеленая энергетика. Фото: rubryka.com

Временно исполняющая обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец считает возобновляемую энергетику дестабилизирующей энергосистему Украины, а также считает, что средневзвешенную стоимость электроэнергии "Энергоатома" нужно повысить на 58%.

Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики и защиты окружающей среды со ссылкой на интервью Буславец телеканалу "Украина 24", передают Українськi Новини.

"К сожалению, "зеленая" генерация у нас - это негарантированное производство. Когда светит солнце и когда нашла туча - будет разное производство. То есть она не балансирует, а наоборот дает еще большее возбуждение в системе", - сказано в нем.

Отмечается, что обычно энергосистема в Украине балансируется гидроэлектростанциями, но текущий год является маловодным и водохранилища имеют недостаточно воды.

Таким образом, по словам Буславец, для балансировки остается тепловая генерация, однако многие ТЭС требуют или значительной модернизации, или замены на новую генерирующую мощность.

Она объяснила, что если по каким-то причинам выйдет из строя какой-то энергоблок, диспетчер должен иметь инструмент и понимать, каким образом и за счет какой генерации покрыть отсутствие мощности того или иного блока.

Как сообщали Українськi Новини, цена на электроэнергию в Украине выше, чем в европейских странах.

10 мая мощность генерации атомных электростанций упала до исторического минимума 7,41 тысяч МВт. Это составляет всего 53% от общей установленной мощности АЭС 13,84 тысяч МВт. в то время, как и.о. министра энергетики Ольга Буславец заявила, что сокращение атомной генерации – вынужденный шаг

Больше новостей о: Энергетика Энергоатом Зеленая энергетика Ольга Буславец

Средневзвешенную стоимость электроэнергии "Энергоа...
95 квартал хочет вернуть Зеленского. А Энергоатом ...
Утверждение о "дешевой" атомной генерации является...
Компромисс с инвесторами в "зеленую" энергетику по...
Отдых на пляжах и первые нарушители. Как прошел первый день после ослабления карантина в Украине
Ослабление карантина в Украине: как возобновили работу рестораны
Новости
Буславец считает, что "зеленая" энергетика дестабилизирует энергосистему Украины 22:26
Еще одна область решила не снимать все ограничения, предусмотренные первым этапом выхода из карантина 21:58
Заморозки, шквалы и град: в Украине объявили штормовое предупреждение 21:34
Улицы Одессы 11 мая Фото:
Толпы людей без масок в кафе и у моря: как прошел первый день ослабления карантина в Одессе 21:09
Град, грозы и порывы ветра. Прогноз погоды в Украине на вторник 21:00
больше новостей
С сегодняшнего дня в Украине ослабляют карантин: что разрешат 06:15 Инфографика
С понедельника открываются парикмахерские и салоны красоты: требования безопасности 12:30 Инфографика
Пенсии повысят в среднем на 280 гривен: как вычислить надбавку самому по формуле 05:30 Инфографика
Экономист оценил риски на валютном рынке. Прогноз курса валют на лето 06:00
Бывший активист Азова рассказал, как финансируется Нацкорпус: стоимость акции - 3 миллиона 18:38
больше новостей
С сегодняшнего дня в Украине ослабляют карантин: что разрешат 06:15 Инфографика
Украина запрещает выезд своих граждан без разрешения МИД, - посольство Великобритании 12:00
Бывший активист Азова рассказал, как финансируется Нацкорпус: стоимость акции - 3 миллиона 18:38
Пенсии повысят в среднем на 280 гривен: как вычислить надбавку самому по формуле 05:30 Инфографика
Утверждение о "дешевой" атомной генерации является мифом, - Ольга Буславець 13:58
больше новостей
Парки и скверы закрывали ради психологического эффекта, — замминистра здравоохранения
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok