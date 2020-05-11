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11 мая 2020, понедельник, 17:31 2349
Силовые структуры 2020-05-11T17:40:12+03:00
Українські Новини
В Киеве в обувной магазин нагрянула "Муниципальная варта" с претензиями о преждевременном открытии

В Киеве в обувной магазин нагрянула "Муниципальная варта" с претензиями о преждевременном открытии

Елена Новикова
Карантин, карантин в Киеве, Муниципальная варта, ослабление карантина, Gino Rossi
"Муниципальная варта" нагрянула в обувной магазин. Фото: Страна

В понедельник, 11 мая, в Украине ввели ослабление карантина, в то время, как Киеве ослабление карантина, как заявлял мэр столицы Виталий Кличко, начнется 12 мая. Но в столице 11 мая возобновили работу летние террасы кафе и ресторанов и непродовольственные магазины. Так, обувной магазин Gino Rossi, который находися на Сагайдачного открылся. Однако сюда нагрянула "Муниципальная варта".

Об этом сообщает издание "Страна".

Сообщается, что по словам хозяина бутика, претензия "Муниципальной варты" заключалась в том, что открываться магазинам в Киеве можно не с 11 мая, а с 12-го.

"Они пришли и утверждали, что Кличко сказал - можно открываться завтра. Не к чему [больше] придраться", - рассказали продавцы магазина.

"Муниципальная варта" пришла в обувной магазин. Фото: Страна

Как сообщали Українські Новини, количество жителей Киева, у которых за прошедшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом увеличилось на 66 человек. Среди них 6 медиков. По данным на 11 апреля всего в столице уже зафиксировали 1 871 подтвержденный случай заболевания COVID-19.

Также в Киеве увеличится количество общественного транспорта с 12 мая.

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