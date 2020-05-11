У Києві у взуттєвий магазин нагрянула "Муніципальна варта" з претензіями про передчасне відкриття

У понеділок, 11 травня, в Україні ввели ослаблення карантину, в той час, як Київі послаблення карантину, як заявляв мер столиці Віталій Кличко, почнеться 12 травня. Але в столиці 11 травня відновили роботу літні тераси кафе і ресторанів і непродовольчі магазини. Так, взуттєвий магазин Gino Rossi, який находися на Сагайдачного відкрився. Однак сюди прибула "Муніципальна варта".

Про це повідомляє видання "Страна".

Повідомляється, що за словами господаря бутіка, претензія "Муніципальної варти" полягала в тому, що відкриватися магазини в Києві можна не з 11 травня, а з 12-го.

"Вони прийшли і стверджували, що Кличко сказав - можна відкриватися завтра. Не до чого [більше] причепитися", - розповіли продавці магазину.

"Муніципальна варта" прийшла до взуттєвого магазину. Фото: Страна

Як повідомляли Українські Новини, кількість жителів Києва, у яких за минулу добу підтвердили захворювання коронавірусом збільшилася на 66 осіб. Серед них 6 медиків. За даними на 11 квітня всього у столиці вже зафіксували 1 871 підтверджений випадок захворювання COVID-19.

Також збільшиться кількість громадського транспорту з 12 травня.