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10 мая 2020, воскресенье, 19:58 1053
Общество 2020-05-10T19:58:40+03:00
Українські Новини
Завтра откроются непродовольственные магазины: правила работы от МОЗ

Завтра откроются непродовольственные магазины: правила работы от МОЗ

Ольга Фандорина
Карантин, Магазин, ослабление карантина, Непродовольственные товары
Магазин. Фото: vipidei.com
Магазин. Фото: vipidei.com

Министерство здравоохранения обнародовало противоэпидемиологические рекомендации по организации работы непродовольственных магазинов на период карантина.

Об этом говорится в постановлении министерства №17 от 9 мая, которое вступает в силу с 11 мая, передают Українські Новини.

В частности, перед началом работы непродовольственных магазинов необходимо проводить температурный скрининг всем работникам.

Работники, у которых температура оказалась выше 37,2 градуса или имеют признаки ОРЗ не допускаются к работе.

На входе в магазины должны быть размещены информматериалы по профилактике коронавируса.

Разрешается пребывание в магазине не более 1 человека на 10 квадратных метров, ограничение контакта между работниками и посетителями не менее 1,5 метров.

Доступ в магазин разрешается посетителям только в защитной маске.

Необходимо дезинфицировать ручки всех тележек и корзин, проводить влажную уборку каждые 2 часа.

На входе в помещение должен быть антисептик.

Как сообщали Українські Новини, также с понедельника открываются парикмахерские и салоны красоты: требования безопасности.

На следующей неделе будет возобновлена работа части учреждений и определенных видов деятельности. Однако, при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. Этим постановлением карантин продлен с 11 до 22 мая.

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