Завтра откроются непродовольственные магазины: правила работы от МОЗ

Министерство здравоохранения обнародовало противоэпидемиологические рекомендации по организации работы непродовольственных магазинов на период карантина. Об этом говорится в постановлении министерства №17 от 9 мая, которое вступает в силу с 11 мая, передают Українські Новини. В частности, перед началом работы непродовольственных магазинов необходимо проводить температурный скрининг всем работникам. Работники, у которых температура оказалась выше 37,2 градуса или имеют признаки ОРЗ не допускаются к работе. На входе в магазины должны быть размещены информматериалы по профилактике коронавируса. Разрешается пребывание в магазине не более 1 человека на 10 квадратных метров, ограничение контакта между работниками и посетителями не менее 1,5 метров. Доступ в магазин разрешается посетителям только в защитной маске. Необходимо дезинфицировать ручки всех тележек и корзин, проводить влажную уборку каждые 2 часа. На входе в помещение должен быть антисептик. Как сообщали Українські Новини, также с понедельника открываются парикмахерские и салоны красоты: требования безопасности. На следующей неделе будет возобновлена работа части учреждений и определенных видов деятельности. Однако, при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. Этим постановлением карантин продлен с 11 до 22 мая.