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10 травня 2020, неділя, 19:58 13
Суспільство 2020-05-10T20:45:01+03:00
Українські Новини
Завтра відкриються непродовольчі магазини: правила роботи від МОЗ

Завтра відкриються непродовольчі магазини: правила роботи від МОЗ

Ольга Фандорина
МОЗ, Послаблення карантину, протиепідеміологічні рекомендації, Міністерство охорони здоров'я
Магазин. Фото: vipidei.com
Магазин. Фото: vipidei.com

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило протиепідеміологічні рекомендації щодо організації роботи непродовольчих магазинів на період карантину.

Про це йдеться в постанові міністерства №17 від 9 травня, яка набуває чинності з 11 травня, передають Українські Новини.

Зокрема, перед початком роботи непродовольчих магазинів необхідно проводити температурний скринінг всім працівникам.

Працівники, у яких температура виявилася вище 37,2 градуса або мають ознаки ГРЗ не допускаються до роботи.

На вході в магазини повинні бути розміщені інформматеріали з профілактики коронавіруса.

Дозволяється перебування в магазині не більше 1 людини на 10 квадратних метрів, обмеження контакту між працівниками і відвідувачами не менше 1,5 метрів.

Доступ в магазин відвідувачам дозволяється тільки в захисній масці.

Необхідно дезінфікувати ручки всіх візків і кошиків, проводити вологе прибирання кожні 2 години.

На вході в приміщення має бути антисептик.

Як повідомляли Українські Новини, також з понеділка відкриваються перукарні та салони краси: вимоги безпеки.

Наступного тижня буде відновлена робота частини установ і певних видів діяльності. Однак, за умови дотримання протиепідемічних заходів. Цією постановою карантин продовжено з 11 до 22 травня.

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