Завтра відкриються непродовольчі магазини: правила роботи від МОЗ

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило протиепідеміологічні рекомендації щодо організації роботи непродовольчих магазинів на період карантину.

Про це йдеться в постанові міністерства №17 від 9 травня, яка набуває чинності з 11 травня, передають Українські Новини.

Зокрема, перед початком роботи непродовольчих магазинів необхідно проводити температурний скринінг всім працівникам.

Працівники, у яких температура виявилася вище 37,2 градуса або мають ознаки ГРЗ не допускаються до роботи.

На вході в магазини повинні бути розміщені інформматеріали з профілактики коронавіруса.

Дозволяється перебування в магазині не більше 1 людини на 10 квадратних метрів, обмеження контакту між працівниками і відвідувачами не менше 1,5 метрів.

Доступ в магазин відвідувачам дозволяється тільки в захисній масці.

Необхідно дезінфікувати ручки всіх візків і кошиків, проводити вологе прибирання кожні 2 години.

На вході в приміщення має бути антисептик.

Як повідомляли Українські Новини, також з понеділка відкриваються перукарні та салони краси: вимоги безпеки.

Наступного тижня буде відновлена робота частини установ і певних видів діяльності. Однак, за умови дотримання протиепідемічних заходів. Цією постановою карантин продовжено з 11 до 22 травня.