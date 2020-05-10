Завтра відкриються непродовольчі магазини: правила роботи від МОЗ

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило протиепідеміологічні рекомендації щодо організації роботи непродовольчих магазинів на період карантину. Про це йдеться в постанові міністерства №17 від 9 травня, яка набуває чинності з 11 травня, передають Українські Новини. Зокрема, перед початком роботи непродовольчих магазинів необхідно проводити температурний скринінг всім працівникам. Працівники, у яких температура виявилася вище 37,2 градуса або мають ознаки ГРЗ не допускаються до роботи. На вході в магазини повинні бути розміщені інформматеріали з профілактики коронавіруса. Дозволяється перебування в магазині не більше 1 людини на 10 квадратних метрів, обмеження контакту між працівниками і відвідувачами не менше 1,5 метрів. Доступ в магазин відвідувачам дозволяється тільки в захисній масці. Необхідно дезінфікувати ручки всіх візків і кошиків, проводити вологе прибирання кожні 2 години. На вході в приміщення має бути антисептик. Як повідомляли Українські Новини, також з понеділка відкриваються перукарні та салони краси: вимоги безпеки. Наступного тижня буде відновлена робота частини установ і певних видів діяльності. Однак, за умови дотримання протиепідемічних заходів. Цією постановою карантин продовжено з 11 до 22 травня.