Измерение температуры, дистанция и жидкое мыло: как будут работать офисы с понедельника

Министерство здравоохранения обнародовало противоэпидемиологические рекомендации по организации приема клиентов в офисных помещениях на период карантина. Об этом говорится в постановлении министерства №16 от 9 мая, которое вступает в силу с 11 мая, передают Українські Новини. В частности, перед началом работы непродовольственных магазинов необходимо проводить температурный скрининг всем работникам. Работники, у которых температура оказалась выше 37,2 градуса или имеют признаки ОРЗ не допускаются к работе. Доступ в офис разрешается посетителям и работникам только в защитной маске. На входе в помещение должен быть антисептик, а в санузлах в достаточном количестве жидкое мыло. Все работники должны регулярно мыть руки. Прием осуществляется только по предварительной записи и соблюдением дистанции минимум 1,5 метра. Разрешается одновременное пребывание не более 1 человека на 10 квадратных метров. Как сообщали Українські Новини, также с понедельника открываются парикмахерские и салоны красоты: требования безопасности. На следующей неделе будет возобновлена работа части учреждений и определенных видов деятельности. Однако, при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. Этим постановлением карантин продлен с 11 до 22 мая.