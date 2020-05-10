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10 мая 2020, воскресенье, 19:33 1247
Общество 2020-05-10T20:30:02+03:00
Українські Новини
Измерение температуры, дистанция и жидкое мыло: как будут работать офисы с понедельника

Измерение температуры, дистанция и жидкое мыло: как будут работать офисы с понедельника

Ольга Фандорина
МОЗ, Офис, карантин в Украине, Противоэпидемические мероприятия
Офис. Фото: pixabay.com
Офис. Фото: pixabay.com

Министерство здравоохранения обнародовало противоэпидемиологические рекомендации по организации приема клиентов в офисных помещениях на период карантина.

Об этом говорится в постановлении министерства №16 от 9 мая, которое вступает в силу с 11 мая, передают Українські Новини.

В частности, перед началом работы непродовольственных магазинов необходимо проводить температурный скрининг всем работникам.

Работники, у которых температура оказалась выше 37,2 градуса или имеют признаки ОРЗ не допускаются к работе.

Доступ в офис разрешается посетителям и работникам только в защитной маске.

На входе в помещение должен быть антисептик, а в санузлах в достаточном количестве жидкое мыло.

Все работники должны регулярно мыть руки.

Прием осуществляется только по предварительной записи и соблюдением дистанции минимум 1,5 метра.

Разрешается одновременное пребывание не более 1 человека на 10 квадратных метров.

Как сообщали Українські Новини, также с понедельника открываются парикмахерские и салоны красоты: требования безопасности.

На следующей неделе будет возобновлена работа части учреждений и определенных видов деятельности. Однако, при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. Этим постановлением карантин продлен с 11 до 22 мая.

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