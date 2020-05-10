Вимірювання температури, дистанція і рідке мило: як будуть працювати офіси з понеділка

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило протиепідеміологічні рекомендації щодо організації прийому клієнтів в офісних приміщеннях на період карантину. Про це йдеться в постанові міністерства №16 від 9 травня, яка набуває чинності з 11 травня, передають Українські Новини. зокрема, перед початком роботи непродовольчих магазинів необхідно проводити температурний скринінг всім працівникам. Працівники, у яких температура виявилася вище 37,2 градуса або мають ознаки ГРЗ не допускаються до роботи. Доступ в офіс дозволяється відвідувачам і працівникам тільки в захисній масці. На вході в приміщення має бути антисептик, а в санвузлах в достатній кількості рідке мило. Всі працівники повинні регулярно мити руки. Прийом здійснюється лише за попереднім записом та дотриманням дистанції мінімум 1,5 метра. Дозволяється одночасне перебування не більше 1 людини на 10 квадратних метрів. Як повідомляли Українські Новини, також з понеділка відкриваються перукарні та салони краси: вимоги безпеки. На наступному тижні буде відновлена робота частини установ і певних видів діяльності. Однак, за умови дотримання протиепідемічних заходів. Цією постановою карантин продовжено з 11 до 22 травня.