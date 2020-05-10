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10 травня 2020, неділя, 19:33 12
Суспільство 2020-05-10T20:45:02+03:00
Українські Новини
Вимірювання температури, дистанція і рідке мило: як будуть працювати офіси з понеділка

Вимірювання температури, дистанція і рідке мило: як будуть працювати офіси з понеділка

Ольга Фандорина
МОЗ, Карантин в Україні, Офіси, протиепідеміологічні рекомендації
Офіс. Фото: pixabay.com
Офіс. Фото: pixabay.com

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило протиепідеміологічні рекомендації щодо організації прийому клієнтів в офісних приміщеннях на період карантину.

Про це йдеться в постанові міністерства №16 від 9 травня, яка набуває чинності з 11 травня, передають Українські Новини.

зокрема, перед початком роботи непродовольчих магазинів необхідно проводити температурний скринінг всім працівникам.

Працівники, у яких температура виявилася вище 37,2 градуса або мають ознаки ГРЗ не допускаються до роботи.

Доступ в офіс дозволяється відвідувачам і працівникам тільки в захисній масці.

На вході в приміщення має бути антисептик, а в санвузлах в достатній кількості рідке мило.

Всі працівники повинні регулярно мити руки.

Прийом здійснюється лише за попереднім записом та дотриманням дистанції мінімум 1,5 метра.

Дозволяється одночасне перебування не більше 1 людини на 10 квадратних метрів.

Як повідомляли Українські Новини, також з понеділка відкриваються перукарні та салони краси: вимоги безпеки.

На наступному тижні буде відновлена робота частини установ і певних видів діяльності. Однак, за умови дотримання протиепідемічних заходів. Цією постановою карантин продовжено з 11 до 22 травня.

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