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10 мая 2020, воскресенье, 18:00 165
Общество 2020-05-10T18:00:01+03:00
Українські Новини
Как будут работать стоматологические кабинеты: рекомендации Минздрава

Как будут работать стоматологические кабинеты: рекомендации Минздрава

Ольга Фандорина
Карантин, карантин в Украине, Противоэпидемические мероприятия, ослабление карантина
Стоматолог. Фото: pixabay
Стоматолог. Фото: pixabay

Министерство здравоохранения обнародовало противоэпидемиологические рекомендации по организации работы стоматологических кабинетов на период карантина.

Об этом говорится в постановлении министерства №19 от 9 мая, которое вступает в силу с 11 мая, передают Українські Новини.

В частности, перед началом работы стоматологического кабинета необходимо проводить температурный скрининг всем работникам.

Работники, у которых температура оказалась выше 37,2 градуса или имеют признаки ОРЗ не допускаются к работе.

Прием посетителей осуществляется исключительно по предварительной записи для исключения контакта между клиентами и с перерывом в 15 минут между приемами клиента.

Пребывание лиц и ожидание услуги внутри помещения исключается, кроме одного из родителей, который сопровождает ребенка.

Не позднее чем за день до приема клиента необходимо провести его опрос по общему состоянию здоровья.

Маршрут клиентов в кабинет должен быть организован так, чтобы исключить контакт между ними.

Журналы, игрушки, брошюры и т.д. должны быть убраны из доступа посетителей.

На входе в помещение должен быть антисептик.

Как сообщали Українські Новини, также с понедельника открываются парикмахерские и салоны красоты: требования безопасности.

На следующей неделе будет возобновлена работа части учреждений и определенных видов деятельности. Однако, при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. Этим постановлением карантин продлен с 11 до 22 мая.

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