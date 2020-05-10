Как будут работать стоматологические кабинеты: рекомендации Минздрава

Министерство здравоохранения обнародовало противоэпидемиологические рекомендации по организации работы стоматологических кабинетов на период карантина. Об этом говорится в постановлении министерства №19 от 9 мая, которое вступает в силу с 11 мая, передают Українські Новини. В частности, перед началом работы стоматологического кабинета необходимо проводить температурный скрининг всем работникам. Работники, у которых температура оказалась выше 37,2 градуса или имеют признаки ОРЗ не допускаются к работе. Прием посетителей осуществляется исключительно по предварительной записи для исключения контакта между клиентами и с перерывом в 15 минут между приемами клиента. Пребывание лиц и ожидание услуги внутри помещения исключается, кроме одного из родителей, который сопровождает ребенка. Не позднее чем за день до приема клиента необходимо провести его опрос по общему состоянию здоровья. Маршрут клиентов в кабинет должен быть организован так, чтобы исключить контакт между ними. Журналы, игрушки, брошюры и т.д. должны быть убраны из доступа посетителей. На входе в помещение должен быть антисептик. Как сообщали Українські Новини, также с понедельника открываются парикмахерские и салоны красоты: требования безопасности. На следующей неделе будет возобновлена работа части учреждений и определенных видов деятельности. Однако, при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. Этим постановлением карантин продлен с 11 до 22 мая.