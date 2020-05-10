Як будуть працювати стоматологічні кабінети: рекомендації МОЗ

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило протиепідеміологічні рекомендації щодо організації роботи стоматологічних кабінетів на період карантину. Про це йдеться в постанові міністерства №19 від 9 травня, яка набуває чинності з 11 травня, передають Українські Новини. Зокрема, перед початком роботи стоматологічного кабінету необхідно проводити температурний скринінг всім працівникам. Працівники, у яких температура виявилася вище 37,2 градуса або мають ознаки ГРЗ не допускаються до роботи. Прийом відвідувачів здійснюється виключно за попереднім записом для виключення контакту між клієнтами та з перервою у 15 хвилин між прийомами клієнта. Перебування осіб і очікування послуги всередині приміщення виключається, крім одного з батьків, який не супроводжує дитину. Не пізніше ніж за день до прийому клієнта необхідно провести опитування за загальним станом здоров'я. Маршрут клієнтів в кабінет повинен бути організований так, щоб виключити контакт між ними. Журнали, іграшки, брошури і т. д. повинні бути прибрані з доступу відвідувачів. На вході в приміщення має бути антисептик. Як повідомляли Українські Новини, також з понеділка відкриваються перукарні та салони краси: вимоги безпеки. На наступному тижні буде відновлена робота частини установ і певних видів діяльності. Однак, за умови дотримання протиепідемічних заходів. Цією постановою карантин продовжено з 11 до 22 травня.