Як будуть працювати стоматологічні кабінети: рекомендації МОЗ

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило протиепідеміологічні рекомендації щодо організації роботи стоматологічних кабінетів на період карантину.

Про це йдеться в постанові міністерства №19 від 9 травня, яка набуває чинності з 11 травня, передають Українські Новини.

Зокрема, перед початком роботи стоматологічного кабінету необхідно проводити температурний скринінг всім працівникам.

Працівники, у яких температура виявилася вище 37,2 градуса або мають ознаки ГРЗ не допускаються до роботи.

Прийом відвідувачів здійснюється виключно за попереднім записом для виключення контакту між клієнтами та з перервою у 15 хвилин між прийомами клієнта.

Перебування осіб і очікування послуги всередині приміщення виключається, крім одного з батьків, який не супроводжує дитину.

Не пізніше ніж за день до прийому клієнта необхідно провести опитування за загальним станом здоров'я.

Маршрут клієнтів в кабінет повинен бути організований так, щоб виключити контакт між ними.

Журнали, іграшки, брошури і т. д. повинні бути прибрані з доступу відвідувачів.

На вході в приміщення має бути антисептик.

Як повідомляли Українські Новини, також з понеділка відкриваються перукарні та салони краси: вимоги безпеки.

На наступному тижні буде відновлена робота частини установ і певних видів діяльності. Однак, за умови дотримання протиепідемічних заходів. Цією постановою карантин продовжено з 11 до 22 травня.