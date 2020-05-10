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10 мая 2020, воскресенье, 15:08 176
Общество 2020-05-10T15:45:02+03:00
Українські Новини
Главный санврач Украины Ляшко заявил, что масочный режим может продлиться до конца года

Главный санврач Украины Ляшко заявил, что масочный режим может продлиться до конца года

Ольга Фандорина
Карантин, Маска, Виктор Ляшко, масочный режим
Маска и антисептик. Фото: Pixabay
Маска и антисептик. Фото: Pixabay

Заместитель главы Минздрава и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко прогнозирует, что масочный режим в стране может завершиться к концу лета. Об этом он сказал  в интервью РБК-Украина, обнародованном в воскресенье, 10 мая.

"Если число случаев будет идти к снижению, улучшаться, то, возможно, и не все лето мы будем ходить в масках, а достаточно быстро выйдем. Возможно, и детские садики откроем. Если будем видеть, что сезонность не влияет на распространение инфекции, тогда будет сложнее. Тогда будем балансировать на этих 350-500 случаях, и маска станет с нами неотъемлемым другом до конца этого года", – сказал он.

Ляшко добавил, что следующий пересмотр карантина состоится 22 мая.

"Пока будет карантин, до тех пор мы будем в масках, с антисептиками и социальной дистанцией. Другого выхода нет. Мы говорим о том, что у нас разрабатывается поэтапный план выхода из карантина. Мы уже сейчас смягчаем ограничения с 11 мая. Следующий этап пересмотра карантина – 22 мая. Будем смотреть развитие эпидситуации", – добавил он.

Ранее Кабмин представил 5-этапный план выхода из карантина

Как сообщали Українськi Новини, 7 мая количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 504 до 14 195.

Согласно опубликованному Кабмином плану выхода из карантина, первый этап выхода из карантина будет вводиться, если в течение 10 дней подряд соотношение зафиксированных случаев заболевания коронавирусом среди всех заболевших не меняется или удерживается в пределах 5%.

Тем временем, сегодня 60-й день карантина. До установленного Кабмином срока его окончания осталось 12 дней.

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