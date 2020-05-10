В Киеве после роста снизилось количество новых случаев заражения COVID-19: данные по районам

За последние сутки в Киеве подтвердили 34 новых случая инфицирования коронавирусом Covid-19, что на 16 меньше по сравнению с предыдущими сутками. Общее количество больных составляет 1805 пациентов.

Об этом сообщает мэр города Виталий Кличко на своем Телеграмм-канале.

Также он отмечает, что среди выявленных инфицированных двое медиков. Кроме того, заболели 23 женщины в возрасте от 22 до 79 лет и 11 мужчин в возрасте от 22 до 74 лет. Госпитализированы 15 пациентов.

По состоянию на утро 10 мая, в Киеве 37 человек умерли от коронавируса, из них за последние сутки трое. Еще 138 пациентов болезнь преодолели, в том числе четверо за последние сутки.

Статистика по районам столицы:

Печерский +3

Шевченковский 2

Соломенский 1

Днипровский 1

Святошинский +3

Деснянский +4

Подильский +5

Голосеевский 2

Оболонский 2

Дарницкий +11

Как сообщали Українськi Новини, за один день было проведено 7 938 исследований на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), что на 175 исследований или на 2,2% больше по сравнению с предыдущими сутками.

Днепропетровская, Киевская и Херсонская области не предоставили отчет по выплате 300%-ной надбавки врачам.

Тем временем, по состоянию на утро 10 мая, в Украине подтверждено 522 новых случая за сутки.