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10 мая 2020, воскресенье, 11:30 219 Инфографика
Медицина 2020-05-10T12:15:01+03:00
Українські Новини
В Киеве после роста снизилось количество новых случаев заражения COVID-19: данные по районам

В Киеве после роста снизилось количество новых случаев заражения COVID-19: данные по районам

Надежда Комендантова
Коронавирус, коронавирус в Киеве, статистика коронавируса, Заболеваемость коронавирусом
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

За последние сутки в Киеве подтвердили 34 новых случая инфицирования коронавирусом Covid-19, что на 16 меньше по сравнению с предыдущими сутками.  Общее количество больных составляет 1805 пациентов.

Об этом сообщает мэр города Виталий Кличко на своем Телеграмм-канале.

Также он отмечает, что среди выявленных инфицированных двое медиков. Кроме того, заболели 23 женщины в возрасте от 22 до 79 лет и 11 мужчин в возрасте от 22 до 74 лет. Госпитализированы 15 пациентов.

По состоянию на утро 10 мая, в Киеве 37 человек умерли от коронавируса, из них за последние сутки трое. Еще 138 пациентов болезнь преодолели, в том числе четверо за последние сутки.

Статистика по районам столицы: 

Печерский +3

Шевченковский 2
Соломенский 1
Днипровский 1
Святошинский +3
Деснянский +4
Подильский +5
Голосеевский 2
Оболонский 2
Дарницкий +11

Как сообщали Українськi Новини, за один день было проведено 7 938 исследований на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), что на 175 исследований или на 2,2% больше по сравнению с предыдущими сутками.

Днепропетровская, Киевская и Херсонская области не предоставили отчет по выплате 300%-ной надбавки врачам.

Тем временем, по состоянию на утро 10 мая, в Украине подтверждено 522 новых случая за сутки.

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