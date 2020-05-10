Коронавирус в мире идет на спад. За сутки диагностировали 89 тысяч новых случаев заболевания

После короткого спада в Украине снова выросло количество новых случаев COVID-19 до 515 за сутки, а в мире за минувшие сутки в мире диагностировали 88 997 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

В частности, в США 1 347 309 (+ 25 524 за минувшие сутки) случаев заболевания коронавирус, в Испании 262 783 (+2666), Италии 218 268 (+1083).

Ранее, 8 мая в мире диагностировали 93 800 заражений COVID-19.

За минувшие сутки в Китае обнаружили одного больного COVID-19. Всего в стране диагностировано 82887 случаев заболевания коронавирус. За время пандемии COVID-19 в стране умерло 4633 человека. 78046 человек уже выздоровели. По состоянию на 10 мая в Китае продолжают бороться с болезнью 208 пациентов, из них 15 находятся в тяжелом состоянии.

В России диагностировано 198 676 случаев COVID-19. На 1:00 10 мая в стране диагностировано 198 676 случаев болезни, 31916 человек уже выздоровели, 1827 умерли. За последние сутки в России коронавирусом заболело более 10 000 человек. 104 человека умерли.

Как сообщали Українські Новини, официальный Китай отверг обвинения в скрытии происхождения вируса и согласился расследовать начало эпидемии.

Италия стала второй страной Европы, где от COVID-19 погибли более 30 тысяч человек. Первой была Великобритания.

Тем временем, ранее американские медики сделали вывод, что 80% больных коронавирусом умирают при подключении к аппаратам ИВЛ.