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10 мая 2020, воскресенье, 05:30 22
Жизнь 2020-05-10T05:30:01+03:00
Українські Новини
Оригинальные и очень милые открытки до Дня матери

Оригинальные и очень милые открытки до Дня матери

Ярина Вацяк
Поздравления, День матери, открытки, Поздравления в картинках, День матери-2020, поздравление с Днем матери

Ко Дню матери, который в 2020 году отмечается 10 мая, ресурс "Гендер в деталях" подготовил серию открыток для самых родных, которым хочется сказать "спасибо" за понимание, заботу и все, что они для нас сделали.

Картинки обнародованы на странице проекта в социальной сети Facebook.

"Уже завтра праздновать День матери. И по этому случаю мы создали серию открыток, которыми вы можете поздравить ваших мам. Это открытки благодарности за те ценные часто нелегкие вещи, которые они делают для нас", -отметили создатели проекта.

Автор идеи и текстов - Галина Курило, художница - Алена Жук.

Поздравление для мамы. Фото: Гендер в деталях
Поздравление для мамы. Фото: Гендер в деталях
Открытка для мамы. Фото: Гендер в деталях
Открытка для мамы. Фото: Гендер в деталях
Поздравление ко Дню матери. Фото: Гендер в деталях
Поздравление ко Дню матери. Фото: Гендер в деталях
Поздравление для мамы. Фото: Гендер в деталях
Поздравление для мамы. Фото: Гендер в деталях
Оригинальная открытка до Дня матери. Фото: Гендер в деталях
Оригинальная открытка до Дня матери. Фото: Гендер в деталях
Поздравление с Днем матери. Фото: Гендер в деталях
Поздравление с Днем матери. Фото: Гендер в деталях
Оригинальное поздравление с Днем мамы. Фото: Гендер в деталях
Оригинальное поздравление с Днем мамы. Фото: Гендер в деталях
Поздравление для мамы. Фото: Гендер в деталях
Поздравление для мамы. Фото: Гендер в деталях
Открытка с Днем мамы. Фото: Гендер в деталях
Открытка с Днем мамы. Фото: Гендер в деталях
Открытка с Днем матери. Фото: Гендер в деталях
Открытка с Днем матери. Фото: Гендер в деталях

Отметим, в Украине официально отмечается ежегодно, начиная с 2000 года, во второе воскресенье мая.

Среди украинской общины День Матери впервые устроил Союз украинок Канады в 1928 году. В следующем году этот праздник отмечался уже и во Львове. Инициатором торжеств была Елена Киселевская, редактор еженедельника "Женская судьба". Также, в 1929 году "Союз украинок" инициировал внедрение этого праздника в Тернопольской области. Организации "Просвита", "Родная школа", "Пласт", "Сокол" и другие организовывали концерты, конференции, фестивали по всей Восточной Галиции. С тех пор, День Матери отмечали очень широко.

Напомним, ранее ко Дню матери сняли видео о женщинах, которые стали матерями во время пандемии коронавируса.

Также Українські Новини писали об идях подарков ко Дню матери, а также о том, как приготовить нежный тарт с лимонным курдом и апельсиновым мармеладом, которым можно порадовать маму. 

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