Оригинальные и очень милые открытки до Дня матери

"Уже завтра праздновать День матери. И по этому случаю мы создали серию открыток, которыми вы можете поздравить ваших мам. Это открытки благодарности за те ценные часто нелегкие вещи, которые они делают для нас", -отметили создатели проекта.

Отметим, в Украине официально отмечается ежегодно, начиная с 2000 года, во второе воскресенье мая.

Среди украинской общины День Матери впервые устроил Союз украинок Канады в 1928 году. В следующем году этот праздник отмечался уже и во Львове. Инициатором торжеств была Елена Киселевская, редактор еженедельника "Женская судьба". Также, в 1929 году "Союз украинок" инициировал внедрение этого праздника в Тернопольской области. Организации "Просвита", "Родная школа", "Пласт", "Сокол" и другие организовывали концерты, конференции, фестивали по всей Восточной Галиции. С тех пор, День Матери отмечали очень широко.

Напомним, ранее ко Дню матери сняли видео о женщинах, которые стали матерями во время пандемии коронавируса.

Также Українські Новини писали об идях подарков ко Дню матери, а также о том, как приготовить нежный тарт с лимонным курдом и апельсиновым мармеладом, которым можно порадовать маму.