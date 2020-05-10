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10 травня 2020, неділя, 05:30 5
Життя 2020-05-10T06:15:02+03:00
Українські Новини
Оригінальні і дуже милі листівки до Дня матері

Оригінальні і дуже милі листівки до Дня матері

Ярина Вацяк
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До Дню матері, який в 2020 році відзначається 10 травня, ресурс "Гендер в деталях" підготував серію листівок для найрідніших яким хочеться сказати "спасибі" за розуміння, турботу і все, що вони для нас зробили.

Картинки оприлюднені на сторінці проекту в соціальній мережі Facebook.

"Вже завтра святкувати День матері. І з цієї нагоди ми створили серію листівок, якими ви можете привітати ваших мам. Це листівки подяки за ті цінні часто нелегкі речі, які вони роблять для нас", -зазначили творці проекту.

Авторка ідеї і текстів - Галина Курило, художниця Альона Жук.

Поздравление для мамы. Фото: Гендер в деталях
Вітання для мами. Фото: Гендер в деталях
Открытка для мамы. Фото: Гендер в деталях
Листівка для мами. Фото: Гендер в деталях
Поздравление ко Дню матери. Фото: Гендер в деталях
Вітання до Дня матері. Фото: Гендер в деталях
Поздравление для мамы. Фото: Гендер в деталях
Вітання для мами. Фото: Гендер в деталях
Оригинальная открытка до Дня матери. Фото: Гендер в деталях
Оригінальна листівка до Дня матері. Фото: Гендер в деталях
Поздравление с Днем матери. Фото: Гендер в деталях
Привітання з Днем матері. Фото: Гендер в деталях
Оригинальное поздравление с Днем мамы. Фото: Гендер в деталях
Оригінальне привітання з Днем матері. Фото: Гендер в деталях
Поздравление для мамы. Фото: Гендер в деталях
Вітання для мами. Фото: Гендер в деталях
Открытка с Днем мамы. Фото: Гендер в деталях
Листівка з Днем матері. Фото: Гендер в деталях
Открытка с Днем матери. Фото: Гендер в деталях
Листівка з Днем матері. Фото: Гендер в деталях

Зазначимо, в Україні офіційно відзначається щорічно, починаючи з 2000 року, у другу неділю травня.

Серед української громади День Матері вперше влаштував Союз українок Канади в 1928 році. Наступного року це свято відзначалося вже й у Львові. Ініціатором урочистостей була Олена Кисілевська, редактор тижневика "Жіноча доля". Також, 1929 року "Союз українок" зініціював впровадження цього свята на Тернопільщині. Організації "Просвіта", "Рідна школа", "Пласт", "Сокіл" та інші організовували концерти, конференції, фестивалі по всій Східній Галичині. Відтоді, День Матері зазначали дуже широко.

Нагадаємо, раніше до Дня матері зняли відео про жінок, які стали матерями під час пандемії коронавірусу.

Також Українські Новини писали про ідеї подарунків до Дня матері, а також про те, як приготувати ніжний тарт з лимонним курдом і апельсиновим мармеладом, яким можна порадувати маму.

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