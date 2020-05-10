Оригінальні і дуже милі листівки до Дня матері

"Вже завтра святкувати День матері. І з цієї нагоди ми створили серію листівок, якими ви можете привітати ваших мам. Це листівки подяки за ті цінні часто нелегкі речі, які вони роблять для нас", -зазначили творці проекту.

Зазначимо, в Україні офіційно відзначається щорічно, починаючи з 2000 року, у другу неділю травня.

Серед української громади День Матері вперше влаштував Союз українок Канади в 1928 році. Наступного року це свято відзначалося вже й у Львові. Ініціатором урочистостей була Олена Кисілевська, редактор тижневика "Жіноча доля". Також, 1929 року "Союз українок" зініціював впровадження цього свята на Тернопільщині. Організації "Просвіта", "Рідна школа", "Пласт", "Сокіл" та інші організовували концерти, конференції, фестивалі по всій Східній Галичині. Відтоді, День Матері зазначали дуже широко.

Нагадаємо, раніше до Дня матері зняли відео про жінок, які стали матерями під час пандемії коронавірусу.

Також Українські Новини писали про ідеї подарунків до Дня матері, а також про те, як приготувати ніжний тарт з лимонним курдом і апельсиновим мармеладом, яким можна порадувати маму.