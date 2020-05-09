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09 мая 2020, суббота, 23:01 51
Жизнь 2020-05-09T23:23:53+03:00
Українські Новини
Женщин, которые стали мамами во время пандемии Covid-19, поздравили трогательным видео

Женщин, которые стали мамами во время пандемии Covid-19, поздравили трогательным видео

Ярина Вацяк
Карантин, День матери, Коронавирус, День матери-2020, поздравление с Днем матери

Ко Дню матери, который в этом году отмечается 10 мая, компания Tous Jewelry сняла видео о женщинах, которые стали матерями во время пандемии коронавируса.

Трогательное видео опубликовано на странице компании в социальной сети Facebook.

"Привет. Все удивляются, почему ты решил появиться на свет именно в это время. Они скажут тебе, что это было ужасное время, чтобы родиться. Или же, что тебе нужно подождать дольше. Да, действительно, сейчас сложно. Но не волнуйся. Не важно, когда ты появился на свет, но важно где. Добро пожаловать в лучшее место на планете Земля - ​​месте рядом с твоей мамой", - говорится в сообщении.

Также создатели отметили, что во время пандемии коронавируса COVID-19 на свет появились тысячи младенцев. И их мамы не смогли получить ту заботу и поддержку, в которой они так нуждались.

"Поздравляем всех смелых мамочек, которые дали жизнь", - поздравили с праздником женщин, которые дали новую жизнь в это время.

Ранее Українські Новини писали о рецепте нежного тарта с лимонным курдом и апельсиновым мармеладом, которым можно порадовать маму, а также об идях подарков ко Дню матери.

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