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09 мая 2020, суббота, 17:31 1127
Общество 2020-05-09T19:00:02+03:00
Українські Новини
Возложение цветов и импровизированный концерт. Как в Киеве прошло 75-летие со дня Победы

Возложение цветов и импровизированный концерт. Как в Киеве прошло 75-летие со дня Победы

Елена Новикова
День Победы, Вечный огонь, 9 мая, Парк Славы, Владимир Зеленский, Дмитрий Разумков, 75-летие со Дня победы

Сегодня, 9 мая, в Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне. В Киеве у Вечного огня в Парке Славы прошло возложение цветов. Українські Новини расскажут о том, как прошло 75-летие Победы в столице.

Так, у Вечного огня возложил цветы Владимир Зеленский. Кроме того, в столичный Парк Славы пришли Дмитрий Разумков, Руслан Стефанчук, Андрей Герус, Борис Радуцкий, Нестор Шуфрич.

Владимир Зеленский в Парке Славы 9 мая 2020 года. Фото: Facebook/Офіс Президента УкраїниВладимир Зеленский в Парке Славы 9 мая 2020 года. Фото: Facebook/Офіс Президента України

Дмитрий Разумков в Парке Славы. Фото: Facebook/Дмитро РазумковДмитрий Разумков в Парке Славы. Фото: Facebook/Дмитро Разумков

Как сообщает полиция Киева, улица Лаврская перекрыта для проезда автомобилей. Чтобы не допустить каких-либо правонарушений, на установленных пропускных пунктах полицейские проводят осмотр участников мероприятий и разъяснительную работу с гражданами по соблюдению карантина и запрете использования символики тоталитарных режимов.

Полиция Киева. Фото:npu.gov.uaПолиция Киева. Фото:npu.gov.ua

Также недалеко от Арсенальной полиция задержала двоих парней с ножами и газовыми баллончиками, еще одно молодого человека не пустили, так как у него не было с собой документов.

Как сообщает издание "Страна", на входе полиция раздает маски на подходах к Вечному огню. Также из громкоговорителя слышно, что нужно соблюдать дистанцию. В Парк Славы приезжают семьи с детьми. К Вечному огню приехал и Митрополит Онуфрий.

Полиция раздает маски киевлянам. Фото: СтранаПолиция раздает маски киевлянам. Фото: Страна

К Вечному огню приезжают с семьями. Фото: СтранаК Вечному огню приезжают семьями. Фото: Страна

Митрополит Онуфрий также приехал к Вечному Огню. Фото: СтранаМитрополит Онуфрий также приехал к Вечному Огню. Фото: Страна

К Вечному огню пришли ветераны.

Ветераны пришли в Киеве в Парк Славы. Фото: СтранаВетераны пришли в Киеве в Парк Славы. Фото: Страна

Также в Парке Славы в Киеве, по данным издания "Страна", прошел импровизированный концерт и люди пели военные песни.

День Победы в Киеве. Фото: СтранаДень Победы в Киеве. Фото: Страна

А ГосЧС проводит дезинфекцию в парке Вечной Славы и на Аллее Героев Крут в Киеве во время проведения мероприятий с массовым участием людей.

ГосЧС проводит дезинфекцию. Фото: dsns.gov.uaГосЧС проводит дезинфекцию. Фото: dsns.gov.ua

Также о том, как отмечают День победы в Киеве, можно посмотреть в видео "Страны".

Как собщали Українські Новини, Владимир Зеленский на Закарпатье почтил память погибших во Второй мировой войне.

Кроме того, в центре Харькова провели автопробег в честь 75-летия Победы.

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