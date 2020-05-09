Возложение цветов и импровизированный концерт. Как в Киеве прошло 75-летие со дня Победы

Сегодня, 9 мая, в Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне. В Киеве у Вечного огня в Парке Славы прошло возложение цветов. Українські Новини расскажут о том, как прошло 75-летие Победы в столице.

Так, у Вечного огня возложил цветы Владимир Зеленский. Кроме того, в столичный Парк Славы пришли Дмитрий Разумков, Руслан Стефанчук, Андрей Герус, Борис Радуцкий, Нестор Шуфрич.

Владимир Зеленский в Парке Славы 9 мая 2020 года. Фото: Facebook/Офіс Президента України

Дмитрий Разумков в Парке Славы. Фото: Facebook/Дмитро Разумков

Как сообщает полиция Киева, улица Лаврская перекрыта для проезда автомобилей. Чтобы не допустить каких-либо правонарушений, на установленных пропускных пунктах полицейские проводят осмотр участников мероприятий и разъяснительную работу с гражданами по соблюдению карантина и запрете использования символики тоталитарных режимов.

Полиция Киева. Фото:npu.gov.ua

Также недалеко от Арсенальной полиция задержала двоих парней с ножами и газовыми баллончиками, еще одно молодого человека не пустили, так как у него не было с собой документов.

Как сообщает издание "Страна", на входе полиция раздает маски на подходах к Вечному огню. Также из громкоговорителя слышно, что нужно соблюдать дистанцию. В Парк Славы приезжают семьи с детьми. К Вечному огню приехал и Митрополит Онуфрий.

Полиция раздает маски киевлянам. Фото: Страна

К Вечному огню приезжают семьями. Фото: Страна

Митрополит Онуфрий также приехал к Вечному Огню. Фото: Страна

К Вечному огню пришли ветераны.

Ветераны пришли в Киеве в Парк Славы. Фото: Страна

Также в Парке Славы в Киеве, по данным издания "Страна", прошел импровизированный концерт и люди пели военные песни.

День Победы в Киеве. Фото: Страна

А ГосЧС проводит дезинфекцию в парке Вечной Славы и на Аллее Героев Крут в Киеве во время проведения мероприятий с массовым участием людей.

ГосЧС проводит дезинфекцию. Фото: dsns.gov.ua

Также о том, как отмечают День победы в Киеве, можно посмотреть в видео "Страны".

Как собщали Українські Новини, Владимир Зеленский на Закарпатье почтил память погибших во Второй мировой войне.

Кроме того, в центре Харькова провели автопробег в честь 75-летия Победы.