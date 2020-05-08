Чешская авиакомпания возобновит перелеты в Киев и Одессу до начала лета

В то время, как Чехия с 11 мая открывает границы для заробитчан, а виакомпания Czech Airlines (Чехия) намерена возобновить рейсы из Праги в Киев и Одессу до 26 мая.

Об этом говорится в сообщении авиакомпании, передают Українськi Новини.

"Уже 24 мая 2020 года - Киев до 7 рейсов в неделю, 25 мая 2020 года - Одесса до 3 рейсов в неделю", - сказано в нем.

Также компания намерена 18 мая запустить полеты из Праги в Амстердам, Франкфурт, Париж, Стокгольм, 25 мая - Бухарест.

Отмечается, что рейсы уже доступны для бронирования на июнь и позже.

Согласно правилам обслуживания, перед посадкой в ​​самолет и на протяжении всего полета все пассажиры, кроме детей в возрасте до 2 лет, должны носить средства защиты для рта и носа (допускаются самодельные хлопковые маски или платки).

При этом Czech Airlines просит пассажиров соблюдать 2-метровую дистанцию друг от друга при посадке или высадке на борт самолета, по возможности пользоваться онлайн-регистрацией.

По информации на сайте компании, в самолете с двухместной конфигурацией всегда будет только 1 человек на пару сидений, а на всех судах принимаются только бесконтактные платежи.

Существуют также ограничения, регулирующие предоставление определенных услуг в самих аэропортах, таким образом, залы ожидания, рестораны, магазины и другие объекты могут быть временно закрыты.

Как сообщали Українськi Новини, Польша собирается отправить чартерные рейсы за украинскими заробитчанами.

Также авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" (МАУ) получила заказ на выполнение чартерных рейсов по перевозке украинцев по трудовым контрактам в Германию, Великобританию, Финляндию, Швецию, Польшу.

Тем временем, Польша возобновила выдачу рабочих виз украинцам.