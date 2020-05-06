подписаться на рассылку
26.75 27.15
28.85 29.5
˟
06 мая 2020, среда, 09:40 247
Финансы 2020-05-06T11:30:04+03:00
Українські Новини
В апреле население больше сдавало валюты, чем покупало

В апреле население больше сдавало валюты, чем покупало

Сергей Жолобецкий
Курс гривны, НБУ, Валюта, Банки, Население, Доллары, Обменники
Население продолжает сдавать валюту
Население продолжает сдавать валюту

В то время как НБУ понизил курс гривны, в апреле население продало валюты на 50,9 млн долларов больше, чем купило.

Об этом говорится в отчетных данных НБУ, передают Українські Новини.

На наличном валютном рынке в апреле чистая продажа валюты населением превысила покупку.

В апреле население продало 787,3 млн долларов и купило 736,4 млн долларов.

Всего с начала года население продало на 522,4 млн долларов больше, чем купило.

В 2019 году население продало валюты на 177 млн долларов больше, чем купило.

Как сообщали Українські Новини, по итогам 2018 года население продало валюты на 9,592 млрд долларов, а купило на 11,073 млрд долларов.

Таким образом, по итогам года население продало на 1,481 млрд долларов больше, чем купило.

Эксперты рассказали, стоит ли покупать валюту, или же копить деньги в гривне, и что с ней будет после окончания карантина.

Также в мае этого года Украина должна погасить долг в 1,1 миллиарда долларов за еврооблигации, которые выпустили в 2015 году под государственные гарантии США. Еще Украина должна выплатить в этом месяце около 70 миллионов долларов Международному валютному фонду.

Больше новостей о: Курс гривны НБУ Валюта Банки Население Доллары Обменники

В Украине хотят поднять тарифы на электроэнергию, ...
НБУ нарастил скупку валюты на межбанке в 4 раза...
В мае Украина должна выплатить $1,1 млрд по внешни...
В НБУ рассказали, как будут работать банки на майс...
После трехдневного сокращения количество новых случаев коронавируса резко увеличилось
Предприниматели съезжаются под Кабмин для акции протеста. Полиция усилила меры безопасности
Новости
С 11 мая в Украине изменятся условия карантина. В Минздраве рассказали о послаблениях 11:24
Армия обороны Израиля атаковала позиции исламского движения ХАМАС 11:19
Спецрейсом из Германии вернулись 100 украинцев 11:19
Антикризисная программа озеленения Пакистана Фото: khaleejtimes.com
В Пакистане нашли оригинальный способ бороться с безработицей, спровоцированной коронавирусом 11:11 Видео
Приложение "Дія" нарушает право на защиту персональных данных и приватность коммуникаций, - правозащитник 11:10 Мнение
больше новостей
Минздрав обнародовал рекомендации для заведений общепита по работе с 11 мая 06:45 Инфографика
Киев разрешил продажу фаст-фуда и напитков в МАФах с 5 мая: какие требования 21:37
В мае многие украинцы останутся без зарплаты 05:40
На Киев обрушилась сильная гроза с градом: на улицах образовался настоящий потоп 16:08
Кабмин продлил карантин до 22 мая со смягчением с 11 мая 14:23
больше новостей
Зеленский хочет, чтоб СБУ защищала мораль, духовность и культуру общества 19:17
Суд обязал САП открыть дело в отношении экс-генпрокурора Рябошапки 12:06
СБУ просит Раду решить проблему неконтролируемого роста "зеленой" генерации 17:55 Документ
"Эпицентр" отрицает работу всех отделов магазина во время карантина 21:20
Киев - для людей, а не для власти. Гончаренко представил новую программу развития Киева 12:39
больше новостей
За сутки в мире коронавирусом заболели 80 тыс. человек. Данные 6 мая
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok