В апреле население больше сдавало валюты, чем покупало

В то время как НБУ понизил курс гривны, в апреле население продало валюты на 50,9 млн долларов больше, чем купило.

Об этом говорится в отчетных данных НБУ, передают Українські Новини.

На наличном валютном рынке в апреле чистая продажа валюты населением превысила покупку.

В апреле население продало 787,3 млн долларов и купило 736,4 млн долларов.

Всего с начала года население продало на 522,4 млн долларов больше, чем купило.

В 2019 году население продало валюты на 177 млн долларов больше, чем купило.

Как сообщали Українські Новини, по итогам 2018 года население продало валюты на 9,592 млрд долларов, а купило на 11,073 млрд долларов.

Таким образом, по итогам года население продало на 1,481 млрд долларов больше, чем купило.

Эксперты рассказали, стоит ли покупать валюту, или же копить деньги в гривне, и что с ней будет после окончания карантина.

Также в мае этого года Украина должна погасить долг в 1,1 миллиарда долларов за еврооблигации, которые выпустили в 2015 году под государственные гарантии США. Еще Украина должна выплатить в этом месяце около 70 миллионов долларов Международному валютному фонду.