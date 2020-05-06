Доллар готовится к скачку: эксперты рассказали, стоит ли скупать валюту

В то время, как пятую неделю подряд курс продажи наличного доллара понизился в обменных пунктах киевских банков на 17,47 коп. до 27,2249 UAH/USD, курс покупки понизился на 11,75 коп. до 26,8691 UAH/USD, несмотря на то, что после майских в Украине подешевел доллар, аналитики валютного рынка в один голос говорят о скором подорожании валюты. А еще все эксперты говорят, что на следующей неделе лучше не сдавать, а приобретать валюту как средство накопления, пишет "Сегодня".

"Инфляционный тренд никуда не исчез, – повторяет член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. – У бизнеса сохраняется отложенный спрос на валюту, который в полной мере начнет реализовываться, как только страна станет выходить из карантина. Поэтому тем, кто имеет гривневые излишки и хочет их конвертировать в доллары, самое время делать это в дни затишья, когда курс на минимуме".

Похожий совет дал и руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин.

"На минувшей неделе началось снижение курса продажи наличного доллара, так как спроса на него практически нет, – отметил Шевчишин. – Спроса нет в основном из-за того, что у населения не осталось "лишних" денег, которые можно вложить в валюту. Но, похоже, что межпраздничная неделя – последняя неделя низкого курса доллара и его стабильности, дальше будет дороже. Поэтому те, кто сейчас купит валюту, к концу года неплохо на этом заработают".

Как сообщали Українські Новини, ранее экономисты советовали покупать валюту для накоплений и удержаться от того, чтобы сдавать ее.