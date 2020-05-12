Долар трохи подорожчав після довгих вихідних. Офіційний курс НБУ 12 травня

У той час, як шостий тиждень поспіль долар в обмінниках продовжує своє падіння, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 12 травня, на 0,11 коп. до 26,8196 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.



У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 8-11 травня, на 11,38 коп. до 26,8185 UAH/USD.



Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 33,2442 1 долар США 26,8196 1 швейцарський франк 27,6348 10 ієн 2,5227 10 російських рублів 3,6556 1 євро 29,0966

Як повідомляли Українські Новини, аналітики валютного ринку в один голос говорять про швидке подорожчання валюти. А ще всі експерти кажуть, що на цьому тижні краще не здавати, а купувати валюту як засіб накопичення.



Крім того, у квітні населення більше здавало валюти, ніж купувало. У квітні населення продало 787,3 млн доларів і купило 736,4 млн доларів.



Також у травні цього року Україна повинна погасити борг в 1,1 мільярда доларів за єврооблігації, які випустили в 2015 році під державні гарантії США.