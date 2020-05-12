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12 травня 2020, вівторок, 06:00 11
Економіка 2020-05-12T08:30:03+03:00
Українські Новини
Долар трохи подорожчав після довгих вихідних. Офіційний курс НБУ 12 травня

Долар трохи подорожчав після довгих вихідних. Офіційний курс НБУ 12 травня

Валерия Драгомирова
НБУ, Курс валют, курс долара
Курс валют
Курс валют

У той час, як шостий тиждень поспіль долар в обмінниках продовжує своє падіння, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 12 травня, на 0,11 коп. до 26,8196 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 8-11 травня, на 11,38 коп. до 26,8185 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 33,2442
1 долар США 26,8196
1 швейцарський франк 27,6348
10 ієн 2,5227
10 російських рублів 3,6556
1 євро 29,0966

Як повідомляли Українські Новини, аналітики валютного ринку в один голос говорять про швидке подорожчання валюти. А ще всі експерти кажуть, що на цьому тижні краще не здавати, а купувати валюту як засіб накопичення.

Крім того, у квітні населення більше здавало валюти, ніж купувало. У квітні населення продало 787,3 млн доларів і купило 736,4 млн доларів.

Також у травні цього року Україна повинна погасити борг в 1,1 мільярда доларів за єврооблігації, які випустили в 2015 році під державні гарантії США.

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