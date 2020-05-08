Кабмин установил, что ограничения по зарплате не касаются военных и медиков

В то время, как в мае многие украинцы останутся без зарплаты, Кабинет Министров установил, что ограничения по заработной плате не касаются военных и медицинских работников.

Об этом говорится в постановлении №342 от 29 апреля, передают Українські Новини.

Так, ограничения не касаются военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских, работников и должностных лиц, принимающих участие в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, в том числе, в операции Объединенных сил (ООС), а также тех, кто непосредственно задействован в мероприятиях, направленных на предупреждение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий острой респираторной болезни COVID-19.

Также ограничения по зарплате на время карантина не касаются медицинских и других работников учреждений здравоохранения, непосредственно занятых на работах по оказанию медицинских услуг больным коронавирусом.

Кроме этого, такой же уровень зарплат останется у работников поставщиков социальных услуг государственного или коммунального сектора, которые непосредственно предоставляют социальные услуги по месту жительства граждан.

Как сообщали Українськi Новини, секретарю СНБО вдвое урезали зарплату.

Также врачам больницы скорой помощи в Киеве вполовину убавили зарплату.