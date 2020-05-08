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08 мая 2020, пятница, 10:35 89
Общество 2020-05-08T11:00:01+03:00
Українські Новини
Парикмахерские и салоны красоты в Киеве повышать цены пока не будут, но все даты уже расписаны

Парикмахерские и салоны красоты в Киеве повышать цены пока не будут, но все даты уже расписаны

Ярина Вацяк
Карантин, Парикмахерская, ослабление карантина, Салоны красоты, 11 мая
Парикмахерская. Фото: pixabay.com
Парикмахерская. Фото: pixabay.com

Парикмахерские и салоны красоты в Киеве пока не собираются повышать цены после возобновления работы 11 мая.

Об этом Українським Новинам сообщили представители салонов и парикмахерских, передают Українські Новини.

В салонах сети D2 к работе готовы, проблем с открытием салонов нет.

"Мы уже приобрели маски, перчатки, антисептики – все, что необходимо для безопасной работы. Проблем нет: мы уже получили необходимые для работы материалы. Персонал готов приступить к работе в скором времени", - отметила менеджер одного из салонов.

Кроме того, в салонах будет уменьшена заполняемость салонов в связи с ограничениями Минздрава.

Также сообщается, что спрос на услуги салонов не сократился (до конца мая все даты в салонах расписаны).

Ценовая политика, по словам представителя салона, в ближайшее время не будет изменена.

Сеть барбершопов "Цирюльникъ" также полностью готова начать свою работу.

"Наши салоны готовы к началу работы на 100%. Проблемы, которые возникли, были связаны с ожиданием требований по поводу нашей последующей работы, поскольку нужно было организовать новые бизнес-процессы в компании, закупить материалы и дезинфицирующие средства, провести переговоры с поставщиками и арендодателями. Собственно, почти все процессы готовы", - сообщил маркетинговый директор сети.

Также представитель отметил, что компания ожидает сокращение спроса на услуги на 20-30% в связи с экономической ситуацией в стране, но повышение цен пока не запланировано.

"Мы очень лояльно относимся к нашим клиентам. Поэтому в ближайшее время повышение цен пока не запланировано. Что касается ситуации после карантина, то она пока непонятна, поскольку неизвестно, когда закончится карантин вообще", - отметил маркетинговый директор сети барбершопов "Цирюльникъ".

Как сообщали Українські Новини, на следующей неделе будет возобновлена работа части учреждений и определенных видов деятельности. Однако, при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. Этим постановлением карантин продлен с 11 до 22 мая.

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