підписатися на розсилку
26.65 27
28.6 29.16
˟
08 травня 2020, пʼятниця, 10:35 13
Суспільство 2020-05-08T11:45:02+03:00
Українські Новини
Перукарні та салони краси в Києві підвищувати ціни поки не будуть, але вже розписані всі дати

Перукарні та салони краси в Києві підвищувати ціни поки не будуть, але вже розписані всі дати

Ярина Вацяк
Перукарня, Послаблення карантину, Салони краси, 11 травня
Перукарня. Фото: pixabay.com
Перукарня. Фото: pixabay.com

Перукарні та салони краси в Києві поки не збираються підвищувати ціни після відновлення роботи 11 травня.

Про це Українським Новинам повідомили представники салонів і перукарень, передають Українські Новини.

У салонах мережі D2 до роботи готові, проблем з відкриттям салонів немає.

"Ми вже придбали маски, рукавички, антисептики – все, що необхідно для безпечної роботи. Проблем немає: ми вже отримали необхідні для роботи матеріали. Персонал готовий приступити до роботи незабаром", - зазначила менеджер одного з салонів.

Крім того, в салонах буде зменшена заповнюваність салонів у зв'язку з обмеженнями Моз.

Також повідомляється, що попит на послуги салонів не скоротився (до кінця травня всі дати в салонах розписані).

Цінова політика, за словами представника салону, найближчим часом не буде змінена.

Мережа барбершопов "Цірюльнік'" також повністю готова почати свою роботу.

"Наші салони готові до початку роботи на 100%. Проблеми, які виникли, були пов'язані з очікуванням вимог щодо нашої подальшої роботи, оскільки потрібно було організувати нові бізнес-процеси в компанії, закупити матеріали та дезінфікуючі засоби, провести переговори з постачальниками та орендодавцями. Власне, майже всі процеси готові", - повідомив маркетинговий директор мережі.

Також представник зазначив, що компанія очікує скорочення попиту на послуги на 20-30% у зв'язку з економічною ситуацією в країні, але підвищення цін поки не заплановано.

"Ми дуже лояльно ставимося до наших клієнтів. Тому найближчим часом підвищення цін поки не заплановано. Що стосується ситуації після карантину, то вона поки що незрозуміла, оскільки невідомо, коли закінчиться карантин взагалі", - зазначив маркетинговий директор мережі барбершопов "Цірюльнік'".

Як повідомляли Українські Новини, на наступному тижні буде відновлена робота частини установ і певних видів діяльності. Однак, за умови дотримання протиепідемічних заходів. Цією постановою карантин продовжено з 11 до 22 травня.

Більше новин про: Перукарня Послаблення карантину Салони краси 11 травня

В Україні запровадили страхування медиків, які працюють з COVID-19
МВФ призначив главою місії в Україні Голлар замість ван Родена
Новини
Експерти радять бізнесу перечекати і не закриватися через карантин 12:31
В Україні з року в рік кошти держфонду регіонального розвитку розподіляються непропорційно, - мер Чернігова 12:24
З початку року до онлайн-сервісів АТ "Харківгаз" долучилось 20 тис родин Харківської області 12:12 Прес-реліз
Рубль почав дорожчати в кінці тижня. Курс російської нацвалюти на 8 травня 12:00
Офіційний Берлін заявив про однозначну відповідальність Німеччини за розв'язання війни 11:59
більше новин
В Одеській області можуть оголосити надзвичайну ситуацію через неврожай 22:17
Тимошенко відмовляється повідомити джерело виплати їй 148,3 млн гривень компенсації посилаючись на юридичні обмеження 07:00
Право на самооборону є у кожного - футбольні фанати не повинні захищати людей вибірково, - Білецький 11:42
Великобританія стала першою країною Європи, де від Covid-19 загинули понад 30 тис. осіб. Дані у всьому світі 7 травня 08:36
Т.в.о. міністра енергетики Буславець за квітень отримала майже в п'ять разів менше свого заступника 07:00 Документ
більше новин
Для українських заробітчан планують організувати безкоштовні чартерні рейси в Польщу 16:15
Разумков і Стефанчук в квітні отримали по 89,2 тисячі гривень зарплати і "депутатських" 15:26
Росія поширює фейки про розробку вірусів в лабораторіях України, Грузії та Вірменії, - Держдеп 21:24
У ЗМІ з'явився аудіозапис, як Комарницький під загрозою кримінальних справ вимагає від голови КМДА призначити "потрібних людей" 23:49
Підозрюваній у погрозах Зеленському Звіробій не продовжили особисте зобов'язання 08:58
більше новин
Зі Свято-Покровського Голосіївського монастиря зняли карантин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok