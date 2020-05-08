Перукарні та салони краси в Києві підвищувати ціни поки не будуть, але вже розписані всі дати

Перукарні та салони краси в Києві поки не збираються підвищувати ціни після відновлення роботи 11 травня.

Про це Українським Новинам повідомили представники салонів і перукарень, передають Українські Новини.

У салонах мережі D2 до роботи готові, проблем з відкриттям салонів немає.

"Ми вже придбали маски, рукавички, антисептики – все, що необхідно для безпечної роботи. Проблем немає: ми вже отримали необхідні для роботи матеріали. Персонал готовий приступити до роботи незабаром", - зазначила менеджер одного з салонів.

Крім того, в салонах буде зменшена заповнюваність салонів у зв'язку з обмеженнями Моз.

Також повідомляється, що попит на послуги салонів не скоротився (до кінця травня всі дати в салонах розписані).

Цінова політика, за словами представника салону, найближчим часом не буде змінена.

Мережа барбершопов "Цірюльнік'" також повністю готова почати свою роботу.

"Наші салони готові до початку роботи на 100%. Проблеми, які виникли, були пов'язані з очікуванням вимог щодо нашої подальшої роботи, оскільки потрібно було організувати нові бізнес-процеси в компанії, закупити матеріали та дезінфікуючі засоби, провести переговори з постачальниками та орендодавцями. Власне, майже всі процеси готові", - повідомив маркетинговий директор мережі.

Також представник зазначив, що компанія очікує скорочення попиту на послуги на 20-30% у зв'язку з економічною ситуацією в країні, але підвищення цін поки не заплановано.

"Ми дуже лояльно ставимося до наших клієнтів. Тому найближчим часом підвищення цін поки не заплановано. Що стосується ситуації після карантину, то вона поки що незрозуміла, оскільки невідомо, коли закінчиться карантин взагалі", - зазначив маркетинговий директор мережі барбершопов "Цірюльнік'".

Як повідомляли Українські Новини, на наступному тижні буде відновлена робота частини установ і певних видів діяльності. Однак, за умови дотримання протиепідемічних заходів. Цією постановою карантин продовжено з 11 до 22 травня.