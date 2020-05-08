В лесничестве на Житомирщине снова горела трава. Спасатели потушили пожар

В Житомирской области еще недавно полыхали масштабные лесные пожары. Сегодня Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) ликвидировала возгорание лесной подстилки там же в Лугинском районе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передают Українськi Новини.

"7 мая ликвидировано возгорание лесной подстилки вблизи с. Радогоща Лугинского района. По состоянию на 7:00 8 мая подразделениями ГосЧС оказывается помощь по ликвидации отдельных очагов тления торфяников в Олевском районе", - сказано в нем.

К тушению пожаров привлечено 44 человека и 12 единиц техники, из них от ГосЧС 28 человек личного состава и 10 единиц техники.

В Киевской области пожары в лесных массивах Чернобыльской зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения локализованы.

"По состоянию на 7:00 8 мая силами лесных хозяйств ГАЗО продолжаются мероприятия по ликвидации отдельных очагов тления торфяников", - говорится в сообщении.

К тушению привлечены 42 человека и 14 единиц техники лесных хозяйств.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин выделил средства на жилье людям, которые пострадали от пожаров в Житомирской области.

ранее Министерство внутренних дел констатировало, что 39 зданий было уничтожено в пожарах в Житомирской области.

Также Министерство внутренних дел (МВД) заявляет, что первоначально пожары в Житомирской области возникли из-за суховея, но есть основания подозревать поджоги.