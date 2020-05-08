У лісництві на Житомирщині знову горіла трава. Рятувальники загасили пожежу

У Житомирській області ще недавно палахкотіли масштабні лісові пожежі. Сьогодні Державна служба з надзвичайних ситуацій (Держнс) ліквідувала загоряння лісової підстилки там же в Лугинському районі.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби відомства, передають Українські Новини.

"7 травня ліквідовано загоряння лісової підстилки поблизу с. Радогоща Лугинського району. Станом на 7:00 8 травня підрозділами Держнс надається допомога з ліквідації окремих осередків тління торфовищ в Олевському районі", - сказано в ньому.

До гасіння пожеж залучено 44 людини і 12 одиниць техніки, з них від Держнс 28 чоловік особового складу та 10 одиниць техніки.

У Київській області пожежі в лісових масивах Чорнобильської зони відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення локалізовані.

"Станом на 7:00 8 травня силами лісових господарств ГАЗО тривають заходи з ліквідації окремих осередків тління торфовищ", - йдеться в повідомленні.

До гасіння залучено 42 людини та 14 одиниць техніки лісових господарств.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін виділив кошти на житло людям, які постраждали від пожеж в Житомирській області.

Раніше Міністерство внутрішніх справ констатувало, що 39 будівель було знищено в пожежах в Житомирській області.

Також Міністерство внутрішніх справ (МВС) заявляє, що спочатку пожежі в Житомирській області виникли через суховія, але є підстави підозрювати підпали.