Спасатели продолжают тушить отдельные очаги тления в Чернобыльской зоне и Житомирской области

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) продолжает тушить отдельные очаги тления в Чернобыльской зоне отчуждения и Житомирской области. Об этом говорится в сообщении службы, передают Українськi Новини. "Пожары в лесных массивах зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения локализованы. По состоянию на 7:00 6 мая силами лесных хозяйств ГАЗО продолжаются мероприятия по ликвидации отдельных очагов тления торфяников", - сказано в нем. К тушению привлечены 53 человека и 31 единица техники лесных хозяйств. Радиационный фон по Киеву, Киевской области и в зоне отчуждения в пределах естественных фоновых значений. В Житомирской области пожары в лесных массивах на территории Лугинского и Олевского районов локализованы. 5 мая ликвидировано возгорание лесной подстилки на территории Полесского природного заповедника вблизи с. Рудня-Перганская Олевского района. "По состоянию на 7:00 6 мая подразделениями ГосЧС оказывается помощь работникам лесных хозяйств в тушении отдельных очагов тления лесной подстилки, пеньков и древесины", - говорится в сообщении. Всего к тушению пожаров на территории Житомирской области привлечены 94 человека и 28 единиц техники, из них от ГосЧС 54 человека личного состава и 21 единица техники.Напомним, ранее в Житомирской области из-за пожара сгорели 39 домов. 28 апреля ГосЧС локализовала 2 последних очага пожара в Чернобыльской зоне.