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06 мая 2020, среда, 10:29 234
Силовые структуры 2020-05-06T11:30:03+03:00
Українські Новини
Спасатели продолжают тушить отдельные очаги тления в Чернобыльской зоне и Житомирской области

Спасатели продолжают тушить отдельные очаги тления в Чернобыльской зоне и Житомирской области

Валерия Драгомирова
Пожар, Житомирская область, ГосЧС, Пожар в Чернобыльской зоне
Пожар в Житомирской области. Фото: ГосЧС
Пожар в Житомирской области. Фото: ГосЧС

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) продолжает тушить отдельные очаги тления в Чернобыльской зоне отчуждения и Житомирской области.

Об этом говорится в сообщении службы, передают Українськi Новини.

"Пожары в лесных массивах зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения локализованы. По состоянию на 7:00 6 мая силами лесных хозяйств ГАЗО продолжаются мероприятия по ликвидации отдельных очагов тления торфяников", - сказано в нем.

К тушению привлечены 53 человека и 31 единица техники лесных хозяйств.

Радиационный фон по Киеву, Киевской области и в зоне отчуждения в пределах естественных фоновых значений.

В Житомирской области пожары в лесных массивах на территории Лугинского и Олевского районов локализованы.

5 мая ликвидировано возгорание лесной подстилки на территории Полесского природного заповедника вблизи с. Рудня-Перганская Олевского района.

"По состоянию на 7:00 6 мая подразделениями ГосЧС оказывается помощь работникам лесных хозяйств в тушении отдельных очагов тления лесной подстилки, пеньков и древесины", - говорится в сообщении.

Всего к тушению пожаров на территории Житомирской области привлечены 94 человека и 28 единиц техники, из них от ГосЧС 54 человека личного состава и 21 единица техники.


Напомним, ранее в Житомирской области из-за пожара сгорели 39 домов

28 апреля ГосЧС локализовала 2 последних очага пожара в Чернобыльской зоне.

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