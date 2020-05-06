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  • Кабмин выделил средства на жилье людям, которые пострадали от пожаров в Житомирской области
06 мая 2020, среда, 16:07 157
Кабмин 2020-05-06T16:45:02+03:00
Українські Новини
Кабмин выделил средства на жилье людям, которые пострадали от пожаров в Житомирской области

Кабмин выделил средства на жилье людям, которые пострадали от пожаров в Житомирской области

Елена Новикова
Кабмин, Ликвидация последствий, Государственное агентство лесных ресурсов, Житомирская ОГА, Пожары в Житомирской области
Пожар в Житомирской области. Фото: ГСЧС
Пожар в Житомирской области. Фото: ГСЧС

Кабинет Министров выделил Государственному агентству лесных ресурсов 37,7 млн гривен, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) - 7,7 млн гривен на ликвидацию последствий пожаров в Житомирской области, Житомирской областной государственной администрации - 11,2 млн гривенна приобретение жилья для жителей Овручского района, нуждающихся в отселении из-за пожаров, в то время, как спасатели продолжают тушить отдельные очаги тления.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передают Українськi Новини.

Так, средства в сумме 11 192 731 гривна выделены Житомирской обладминистрации на приобретение жилья жителям Овручского района (Житомирская область), которые нуждаются в отселении из жилых домов, разрушенных вследствие пожаров.

Также правительство выделило 37 670 тыс. гривен Гослесхозу (Министерства энергетики и защиты окружающей среды) и 7 665 тыс. гривен ГосЧС (Министерство внутренних дел) для ликвидации последствий пожаров в Житомирской области.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Министерство внутренних дел констатировало, что 39 зданий было уничтожено в пожарах в Житомирской области.

Также Министерство внутренних дел (МВД) заявляет, что первоначально пожары в Житомирской области возникли из-за суховея, но есть основания подозревать поджоги.

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