Кабмин выделил средства на жилье людям, которые пострадали от пожаров в Житомирской области

Кабинет Министров выделил Государственному агентству лесных ресурсов 37,7 млн гривен, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) - 7,7 млн гривен на ликвидацию последствий пожаров в Житомирской области, Житомирской областной государственной администрации - 11,2 млн гривенна приобретение жилья для жителей Овручского района, нуждающихся в отселении из-за пожаров, в то время, как спасатели продолжают тушить отдельные очаги тления.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передают Українськi Новини.

Так, средства в сумме 11 192 731 гривна выделены Житомирской обладминистрации на приобретение жилья жителям Овручского района (Житомирская область), которые нуждаются в отселении из жилых домов, разрушенных вследствие пожаров.

Также правительство выделило 37 670 тыс. гривен Гослесхозу (Министерства энергетики и защиты окружающей среды) и 7 665 тыс. гривен ГосЧС (Министерство внутренних дел) для ликвидации последствий пожаров в Житомирской области.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Министерство внутренних дел констатировало, что 39 зданий было уничтожено в пожарах в Житомирской области.

Также Министерство внутренних дел (МВД) заявляет, что первоначально пожары в Житомирской области возникли из-за суховея, но есть основания подозревать поджоги.