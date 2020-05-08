Количество больных COVID-19 в мире приближается к четырем миллионам

По состоянию на утро 8 марта, День памяти и примирения, в мире COVID-19 заразились 3 846 949 человек. Умерли 269 584 человека, выздоровел 1 285 839 человек. Больше всего заразившихся в США, Италии, Испании, Великобритании и Франции. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса.

На сегодняшний день больше всего заразившихся в США. Там инфицированы 1 256 972. Из них умерли 75 670, излечились 195 036 человек.

В Испании заболели 221 447, умерли 26 070, выздоровели 128 511 человек.

Италия на третьем месте по распространению COVID-19 – там заразилось 215 858, умерло 29 958, вылечилось 96 276 человек.

Далее следуют Великобритания (207 977 заразившихся и 30 689 умерших), Россия (177 160 инфицированных и 1625 умерших) и Франция (174 918 инфицированных и 25 990 умерших).

Продолжает увеличиваться число зараженных в Иране. Там заболели уже 103 135 человек, умерли 6486 человек.

Как сообщали Українські Новини, специалисты уверены, что даже после завершения карантина украинцам придется соблюдать социальную дистанцию и носить маски в общественных местах, а также избегать мест скопления людей, чтобы не заразиться.

Тем временем, Греция готова перевозить туристов на паромах до своих островов, пока авиалинии не работают.