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  • В Испании продезинфицировали пляжи хлоркой. Экологи считают это безумием
29 апреля 2020, среда, 19:08 9
Мир 2020-04-29T19:09:03+03:00
Українські Новини
В Испании продезинфицировали пляжи хлоркой. Экологи считают это безумием

В Испании продезинфицировали пляжи хлоркой. Экологи считают это безумием

Елизавета Кесельман
Испания, Карантин, Борьба с коронавирусом, Коронавирус в Испании
Испания. Фото:dontstayin.com
Испания. Фото:dontstayin.com

В Испании, где в 2020 году не будут открывать туристический сезон из-за коронавируса, власти решили помыть пляжи с хлоркой, чтобы впустить туда детей, которые просидели на карантине 6 недель. Об этом передает BBC.

Отмечается, что экологи были против такого решения со стороны правительства, поскольку это принесло очень сильный вред окружающей среде. 

За день до прибытия детей в курортном городе обработали хлорным раствором около двух километров побережья, что уничтожило всех животных. Ущерб нанес не только хлор, но и колеса тракторов с опрыскивателями, давившие гнезда птиц.

"Отбеливатель используется как очень мощное дезинфицирующее средство. Логично, что его используют для дезинфекции улиц и асфальта, но здесь ущерб оказался невероятным", — заявила активистка Мария Долорес Иглесиас, которая стала свидетелем опустошения пляжей.

Как подчеркивают эко-активисты, подобные меры вредят не только природе, но и людям, поскольку хлорка также опасна для населения, а коронавирус переносят люди, которых не было на пляжах.

Местный чиновник Агустин Конехо признал, что решение властей было ошибочным, но его приняли с самыми лучшими намерениями.

Как сообщали Українські Новини, Испания ослабила карантинные меры для детей 27 апреля.

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