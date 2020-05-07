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07 мая 2020, четверг, 13:04 316
Мир 2020-05-07T14:15:02+03:00
Українські Новини
Исландия заявила о победе над коронавирусом. 97% инфицированных в стране уже выздоровели

Исландия заявила о победе над коронавирусом. 97% инфицированных в стране уже выздоровели

Елизавета Кесельман
Исландия, Борьба с коронавирусом, Коронавирус в Исландии
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

Исландия, где ранее впервые в мире обнаружили заболевание у человека сразу двумя видами коронавируса, заявила о том, что фактически победила коронавирус. Об этом передает The New York Times.  

"Из 1799 человек, которые сдали положительный тест на COVID-19 в Исландии, 1750 больше не инфицированы. К сожалению болезнь унесла жизни десяти человек", - говорится в заявлении.

Сейчас в стране насчитывается 39 случаев коронавирусной инфекции, трое пациентов остаются в больницах, но их состояние не вызывает опасения.

Как сообщали Українські Новини, первый случай коронавируса в Исландии зафиксировали в конце февраля. 

7 марта власти ввели Исландии чрезвычайное положение из-за коронавируса. 

Тем временем, коронавирусную пандемию также победили в Гренландии. Главный врач страны заявил, что все заболевшие коронавирусом - выздоровели. 

Ранее Северная Корея заявила, что с начала вспышки эпидемии коронавируса в стране не зафиксировали ни одного случая заболевания. Однако другие страны считают данную информацию ложной. 

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