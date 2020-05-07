Исландия заявила о победе над коронавирусом. 97% инфицированных в стране уже выздоровели

Исландия, где ранее впервые в мире обнаружили заболевание у человека сразу двумя видами коронавируса, заявила о том, что фактически победила коронавирус. Об этом передает The New York Times.

"Из 1799 человек, которые сдали положительный тест на COVID-19 в Исландии, 1750 больше не инфицированы. К сожалению болезнь унесла жизни десяти человек", - говорится в заявлении.

Сейчас в стране насчитывается 39 случаев коронавирусной инфекции, трое пациентов остаются в больницах, но их состояние не вызывает опасения.

Как сообщали Українські Новини, первый случай коронавируса в Исландии зафиксировали в конце февраля.

7 марта власти ввели Исландии чрезвычайное положение из-за коронавируса.

Тем временем, коронавирусную пандемию также победили в Гренландии. Главный врач страны заявил, что все заболевшие коронавирусом - выздоровели.

Ранее Северная Корея заявила, что с начала вспышки эпидемии коронавируса в стране не зафиксировали ни одного случая заболевания. Однако другие страны считают данную информацию ложной.