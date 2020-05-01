Греция открывает туристический сезон в июле. В июне уже будут работать отели

Правительство Греции ранее заявляло о том, что выходить из карантина страна начнет уже с 4 мая. Несмотря на наличие коронавируса, власти откроют туристический сезон-2020. Уже с июня будут работать отели. Об этом передает Reuters.

В частности, министр туризма Греции Гарри Теохарис заявил, что отели для туристов начнут открывать в июне, а с июля планируется полноценный старт туристического сезона.

"Думаю, это очень важный вопрос. Мы собираемся открыться где-то в июле", - рассказал Теохарис.

Однако Греция прогнозирует, что сезон-2020 буде намного хуже предыдущих из-за опасений людей путешествовать на фоне пандемии.

"Этот сезон не будет таким, как в другие годы, я был бы дураком, если бы полагал, что это может измениться. Тем не менее, мы можем сделать многое, чтобы заново открыть туристическую экономику", - добавил министр.

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