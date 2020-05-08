Подозреваемой в угрозах Зеленскому Зверобой не продлили личное обязательство

Печерский районный суд отказался продлевать личное обязательство Марусе Зверобой (Елене Самбул), которая в беседе с пранкером попросила спрятать ее в Феофанию, подозреваемой в возможных угрозах в адрес Президента Владимира Зеленского.

Об этом свидетельствует решение суда, опубликованное адвокатом Зверобой Андреем Писаренко в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Сегодня следственная судья Печерского суда вернула прокурору по делу "потерпевшего Зеленского" ходатайство о продлении процессуальных обязанностей Маруси Зверобой", - написал он.

Адвокат отметил, что теперь у Зверобой нет ни одного пресечения по делу об угрозах Президенту.

Согласно решению, суд вернул прокурорам ходатайство об избрании Зверобой меры пресечения.

Решение обжалованию не подлежит.

Как сообщали Українськi Новини, Google предоставит ГБР видео Федины и Зверобой с возможными угрозами Зеленскому.

Ранее, 12 февраля, ГБР вручило Федине подозрение в угрозах в адрес Зеленского. 10 февраля Печерский районный суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства Зверобой.