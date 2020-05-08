Перед длинными выходными гривна выросла в цене: курс валют

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 8-11 мая, на 11,38 коп. до 26,8185 UAH\/USD в то время, как в четверг, 7 апреля, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 5,76 коп. до 27,1206 UAH\/USD. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини. В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 7 мая, на 4,51 коп. до 26,9323 UAH\/USD. Официальные курсы гривны к иностранным валютам: Официальный курс 1 фунт стерлингов 33,0699 1 доллар США 26,8185 1 швейцарский франк 27,4611 10 иен 2,5165 10 российских рублей 3,6413 1 евро 28,9117 Как сообщали Українські Новини, эксперты банковской сферы прогнозируют, что в мае могут быть колебания на валютном рынке. Это связано с глобальным кризисом из-за пандемии коронавируса. Кроме того, экономисты советовали покупать валюту для накоплений и удержаться от того, чтобы сдавать ее. Ранее сообщалось о том, что в мае Украина должна выплатить 1,1 миллиард долларов по внешним долгам.