Перед длинными выходными гривна выросла в цене: курс валют

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 8-11 мая, на 11,38 коп. до 26,8185 UAH/USD в то время, как в четверг, 7 апреля, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 5,76 коп. до 27,1206 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 7 мая, на 4,51 коп. до 26,9323 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 33,0699 1 доллар США 26,8185 1 швейцарский франк 27,4611 10 иен 2,5165 10 российских рублей 3,6413 1 евро 28,9117

Как сообщали Українські Новини, эксперты банковской сферы прогнозируют, что в мае могут быть колебания на валютном рынке. Это связано с глобальным кризисом из-за пандемии коронавируса.