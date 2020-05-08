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08 мая 2020, пятница, 05:00 44
Финансы 2020-05-08T05:45:02+03:00
Українські Новини
Перед длинными выходными гривна выросла в цене: курс валют

Перед длинными выходными гривна выросла в цене: курс валют

Елена Новикова
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Курс валют
Курс валют

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 8-11 мая, на 11,38 коп. до 26,8185 UAH/USD в то время, как в четверг, 7 апреля, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 5,76 коп. до 27,1206 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 7 мая, на 4,51 коп. до 26,9323 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 33,0699
1 доллар США 26,8185
1 швейцарский франк 27,4611
10 иен 2,5165
10 российских рублей 3,6413
1 евро 28,9117

Как сообщали Українські Новини, эксперты банковской сферы прогнозируют, что в мае могут быть колебания на валютном рынке. Это связано с глобальным кризисом из-за пандемии коронавируса.

Кроме того, экономисты советовали покупать валюту для накоплений и удержаться от того, чтобы сдавать ее.

Ранее сообщалось о том, что в мае Украина должна выплатить 1,1 миллиард долларов по внешним долгам.

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