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08 травня 2020, пʼятниця, 05:00 5
Фінанси 2020-05-08T05:30:01+03:00
Українські Новини
Перед довгими вихідними гривня зросла в ціні: курс валют

Перед довгими вихідними гривня зросла в ціні: курс валют

Елена Новикова
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Курс валют
Курс валют

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 8-11 травня, на 11,38 коп. до 26,8185 UAH/USD в той час, як в четвер, 7 квітня, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 5,76 коп. до 27,1206 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 7 травня, на 4,51 коп. до 26,9323 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 33,0699
1 долар США 26,8185
1 швейцарський франк 27,4611
10 єн 2,5165
10 російських рублів 3,6413
1 євро 28,9117

Як повідомляли Українські Новини, експерти банківської сфери прогнозують, що в травні можуть бути коливання на валютному ринку. Це пов'язано з глобальною кризою через пандемію коронавірусу.

Крім того, економісти радили купувати валюту для накопичень і утриматися від того, щоб здавати її.

Раніше повідомлялося про те, що в травні Україна повинна виплатити 1,1 мільярд доларів за зовнішніми боргами.

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