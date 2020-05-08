Перед довгими вихідними гривня зросла в ціні: курс валют

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 8-11 травня, на 11,38 коп. до 26,8185 UAH\/USD в той час, як в четвер, 7 квітня, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 5,76 коп. до 27,1206 UAH\/USD. Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини. У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 7 травня, на 4,51 коп. до 26,9323 UAH\/USD. Офіційні курси гривні до іноземних валют: Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 33,0699 1 долар США 26,8185 1 швейцарський франк 27,4611 10 єн 2,5165 10 російських рублів 3,6413 1 євро 28,9117 Як повідомляли Українські Новини, експерти банківської сфери прогнозують, що в травні можуть бути коливання на валютному ринку. Це пов'язано з глобальною кризою через пандемію коронавірусу. Крім того, економісти радили купувати валюту для накопичень і утриматися від того, щоб здавати її. Раніше повідомлялося про те, що в травні Україна повинна виплатити 1,1 мільярд доларів за зовнішніми боргами.