Перед довгими вихідними гривня зросла в ціні: курс валют

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 8-11 травня, на 11,38 коп. до 26,8185 UAH/USD в той час, як в четвер, 7 квітня, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 5,76 коп. до 27,1206 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 7 травня, на 4,51 коп. до 26,9323 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 33,0699 1 долар США 26,8185 1 швейцарський франк 27,4611 10 єн 2,5165 10 російських рублів 3,6413 1 євро 28,9117

Як повідомляли Українські Новини, експерти банківської сфери прогнозують, що в травні можуть бути коливання на валютному ринку. Це пов'язано з глобальною кризою через пандемію коронавірусу.