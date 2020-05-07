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  • В Україні відновили роботу 562 продовольчих ринки, - Держпродспоживслужба
07 травня 2020, четвер, 22:33 5
Економіка 2020-05-07T23:00:02+03:00
Українські Новини
В Україні відновили роботу 562 продовольчих ринки, - Держпродспоживслужба

В Україні відновили роботу 562 продовольчих ринки, - Держпродспоживслужба

Надежда Комендантова
Карантин, продовольчі товари, продуктовий ринок, Продуктові ринки, відкриття ринків, пом'якшення карантину
Ринок
Ринок "Базар" на "Лісовій".

В той час, як в Україні закрилися 88 ринків через порушення, Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів констатує, що станом на 7 травня в Україні відновили роботу 562 продовольчих ринки.

Про це йдеться в повідомленні відомства, передають Українські Новини.

"Станом на 7 травня фахівці Держпродспоживслужби перевірили 587 агропродовольчих ринків, розпочало свою діяльність - 562, були не готові до відкриття і закрилися самостійно за ініціативою керівництва агроринків - 29 (Закарпатська область - 1, Миколаївська - 2, Харківська - 2 і Київ - 24). За неналежну підготовку до роботи в умовах карантину 4 ринки закриті за рішенням органів місцевої влади (Вінницька - 1, Харківська - 3)", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, за період з 1 по 7 травня за результатами проведених заходів державного нагляду (контролю) за порушення вимог протиепідемічних заходів фахівці територіальних органів Госпродпотребслужбы видали 426 приписів (розпоряджень, пропозицій), склали 37 протоколів, в 212 випадку з даного питання інформувалися органи місцевої влади і в 195 випадках проінформовані органи Національної поліції для прийняття відповідних заходів.

Як повідомляли Українські Новини, на Київщині після карантину запрацювали 13 продуктових ринків.

Також ми писали, яких правил потрібно дотримуватися при відкриття ринків.

Крім того, вранці 7 травня 10 продовольчих ринків почали працювати в Києві.

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