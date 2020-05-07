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07 мая 2020, четверг, 12:55 1926
Экономика 2020-05-07T14:15:02+03:00
Українські Новини
В Киеве открылись 10 продуктовых рынков: список

В Киеве открылись 10 продуктовых рынков: список

Анна Рудык
Карантин, Рынки, Продуктовые рынки, Открытие рынков
Рынок
Рынок

В то время, как в Украине закрылись 88 рынков из-за нарушений, 10 продовольственных рынков начали работать в Киеве. Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Как вы знаете, правительство разрешило работу продовольственных рынков. В столице должны открыться 37 рынков. Они открываются постепенно, поскольку должны выполнить все регламенты и требования по безопасности", - сообщил он.

Сегодня в Киеве уже начали работать 10 рынков:

  • "Демеевский",
  • "Маяк",
  • "Печерский",
  • "Владимирский",
  • рынок на Лесной, а также -
  • "Феофановский", рынки
  • "Одесский",
  • "Иллис",
  • "Выгуровский" и "Бессарабский".

Другие рынки, по словам мэра Киева, будут открывать, как только они будут готовы работать с соблюдением необходимых норм.

По словам Кличко, всего в Киеве должны открыться 37 рынков.

Как сообщали Українськi Новини, на Киевщине после карантина заработали 13 продуктовых рынков.

Также мы писали, какие правила нужно соблюдать при открытие рынков.

Кроме того, где открылись рынки в Украине 1 мая

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