В Украине закрыты 88 рынков из-за необеспечения условий карантина

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей констатирует, что в связи с ненадлежащей подготовкой к работе в условиях карантина 88 продовольственных рынков в Украине закрыты.

Об этом говорится в сообщении ведомства, передают Українськi Новини.

"Из-за ненадлежащей подготовки к работе в условиях карантина 83 агропродовольственных рынка самостоятельно прекратили свою деятельность (в том числе 32 агропродовольственных рынка в Киеве) и 5 ​​рынков закрыты по решению органов местной власти", - сказано в нем.

С 1 по 5 мая по результатам проведенных мероприятий государственного надзора за нарушение требований противоэпидемических мероприятий специалисты территориальных органов Госпродпотребслужбы выдали 299 предписаний, составили 28 протоколов, в 152 случаях по данному вопросу информировались органы местной власти, в 158 случаях проинформированы органы Национальной полиции для принятия соответствующих мер.

Отмечается, что по состоянию на 5 мая количество работающих рынков составляет 496, на них в течение всего времени работы постоянно присутствуют ответственные специалисты Госпродпотребслужбы.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров разрешил работу продовольственных рынков при условии соблюдения ими правил, разработанных Министерством здравоохранения.

Кабмин продлил карантин до 22 мая с предварительным смягчением ограничений с 11 мая.