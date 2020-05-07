После угроз отставкой санитарного врача области, Житомирская лаборатория передумала закрываться на прием образ

После того, как мэр Житомира Сергей Сухомлин потребовал отставки санитарного врача области из-за приостановки проведения областной лабораторией анализов на COVID-19.

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявляет, что Житомирская областная лаборатория не закрывается на прием образцов для диагностики коронавирусной инфекции методом полимеразной цепной реакции.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Во-первых, Житомирская лаборатория не закрывается на прием образцов для ПЦР-исследования. Во-вторых, все лаборатории страны, которые проводят исследования на коронавирусную болезнь, продолжают свою работу", - написал он.

По словам Ляшко, еще на прошлой неделе Министерство здравоохранения получило информацию о проблемах с проведением тестирования в Житомирской области.

2 мая в Житомир была отправлена комиссия министерства, которая предоставила рекомендации относительно устранения проблем.

"Вчера мне сообщили, что ничего не изменилось и что исполняющему обязанности руководителя лабораторного центра пришло письмо, что на протяжении 3 дней лаборатория не будет принимать образцы на исследование коронавирусной болезни", - прокомментировал Ляшко.

Замминистра сообщил, что принято решение о прекращении исполнения обязанностей нынешним и.о руководителя Житомирского областного лабораторного центра.

Он отметил, что основной проблемой в работе центра стало отсутствие коммуникации и.о руководителя центра с медицинскими учреждениями, обладминистрацией и местным советом.

Как сообщали Українськi Новини, Офис Президента заявляет, что из-за нестабильной ситуации с распространением коронавируса метрополитен не может быть открыт до 22 мая.

До этого заявлялось, что метро и общественный транспорт могут заработать на четвертом этапе выхода из карантина.

Кроме того, по мнению вирусолога, метро можно было не закрывать, но пускать людей только в масках.