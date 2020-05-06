Мэр Житомира требует отставки санитарного врача области. Тот приостановил проведение анализов на COVID-19

Пока в Офисе Президента ждут пика заболеваемости коронавирусом в начале мая, мэр Житомира Сергей Сухомлин требует отставки санитарного врача области из-за приостановки проведения областной лабораторией анализов на COVID-19.

Об этом говорится в сообщении на его странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Согласно ему, в среду в интернете появилось письмо главного санитарного врача области.

В нем сказано, что лаборатория загружена, поэтому в ближайшее время не буде принимать материалы на тестирование методом ПЦР.

"Если государство не справляется, мы готовы за счет местного бюджета закупить дополнительные ПЦР-лаборатории. Но, по моему мнению, сейчас время рассмотреть возможность кадровых изменений", - заявил он.

Мэр отметил, что ранее Житомирский городской совет предлагал свою помощь, но его заверили, что все хорошо.

Он подчеркнул, что главный санитарный врач уже не в первый раз его "удивляет", поскольку ранее от него поступил приказ о закрытии города.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Сухомлин отказался полностью закрывать город на 10 дней по предложению рекомендации главного санитарного врача области.

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что Украина может избежать пика заболеваемости коронавирусной инфекцией в случае соблюдения рекомендаций Министерства здравоохранения.